Di 31.05.22 | Von Wolf Siebert

Beim alljährlichen Diversity-Tag geht es um Respekt, Anerkennung und Vielfalt in der Arbeitswelt. In der katholischen Kirche sind Frauen von bestimmten Funktionen noch immer ausgeschlossen. Immer mehr von ihnen werden dagegen aktiv. Von Wolf Siebert

"Wir dürfen in der katholischen Kirche nicht Diakonin werden, einzig weil wir Frauen sind. Das liegt nur am Geschlecht." Ulla Konrath klingt am Telefon nicht wütend, aber im Gespräch wird deutlich, dass sie beharrlich ist und kämpft. "Ich möchte das nicht mehr hinnehmen!" Ulla Konrath will etwas ändern, zusammen mit anderen Frauen. Denn die katholische Kirche ist noch immer eine Männer-Kirche - aus Tradition. Und damit begründet die Amtskirche auch das Nein zu weiblichen Diakonen: Es fehle die entsprechende kirchliche Tradition.

In der Diakonie geht es darum, den anderen zu sehen

Ulla Konrath wurde in Köln geboren, das Katholische sei ihr in der Familie "zugeflossen". Nun arbeitet die 55-Jährige als Hebamme und hat ein theologisches Fernstudium angeschlossen. Und warum ist ihr der Diakonat so wichtig? "Ich bin diakonisch aufgestellt, ich sehe den anderen, es geht immer um den anderen Menschen." Diakone dürfen in der katholischen Kirche Paare vermählen, Kinder taufen, Trauerfeiern gestalten und sind als Seelsorger tätig. Ulla Konrath lebt mit anderen Frauen nun ein Stück Utopie: Obwohl die katholische Kirche den Diakonat von Frauen nicht erlaubt, lässt sich Ulla Konrath in einem Diakonatskreis zur Diakonin ausbilden. Seit September 2020 besucht sie diese Fortbildung, die den Titel Diakonische Leitungsdienste für Frauen trägt. Dahinter steht das Netzwerk Diakonat der Frau, in dem auch Männer für das gemeinsame Ziel arbeiten.

Was ist der Diversity-Tag? Am 31. Mai ist der 10. Diversity-Tag der Charta der Vielfalt [charta-der-vielfalt], die sich für ein vorurteilsfreies Arbeitsumfeld einsetzt. Vielfalt bezieht sich auf die Wertschätzung und Teilhabe aller Menschen unabhängig von ihrer ethnischen, regionalen und sozialen Herkunft, ihres Geschlechts, ihrer sexuellen Orientierung und Identität. Mehr Informationen zum Themenschwerpunkt Diversity in der ARD und im rbb hier.

Die Weihe wird verwehrt

Auf der Website des Netzwerks, das auch in Berlin und Brandenburg aktiv ist, heißt es aber auch: Die Teilnehmerinnen des Diakonatskreises "müssen aushalten", dass es auch nach der Ausbildung noch immer keine Weihe von Frauen geben wird – "ohne der Kirche den Rücken zu kehren oder in zerstörerische Wut und in Enttäuschung zu verfallen." Der männliche Diakon ist – wörtlich übersetzt – ein "Diener", ein "Helfer". Er hilft dem Priester, zum Beispiel beim Abendmahl und bei Trauungen. Er darf auch predigen, taufen und beerdigen. Er übt damit ein geistliches Amt aus. Der Abschluss der Ausbildung zum Diakon ist die Weihe - zumindest für die Männer. Außerdem ist der Diakon in der Kirchengemeinde aktiv, zum Beispiel bei der Betreuung von Kranken, Alten und Benachteiligten. Frauen waren in der Geschichte nicht immer vom Diakonat ausgeschlossen. Bis zum 11. Jahrhundert gab es in Teilen der Kirche sogar geweihte Diakoninnen.

Diversität? Kein Thema in der katholischen Kirche

Auf den früheren deutschen Papst Benedikt ist Ulla Konrath nicht gut zu sprechen. Für ihn seien Frauen-Themen tabu gewesen, er habe die von Männern dominierte Kirche förmlich abgeriegelt. Der aktuelle Papst Franziskus hat zwar schon zweimal Kommissionen eingesetzt, die das Thema Diakonat der Frau wissenschaftlich untersuchen sollen. Aber noch immer ohne Ergebnis. "Wir wollen in der katholischen Kirche endlich gesehen werden", sagt Ulla Konrath.

Diversität ist für Ulla Konrath das "volle Leben", ein "Spiegel der Wirklichkeit". Und dieser Spiegel sei in der Kirche einseitig, nicht divers. Es fehle der "weibliche Blick": "Und der hat zum Beispiel auch Femizide im Blick, weiß um sexuelle Gewalt und ist schwesterlich. Diesen weiblichen Blick vermisse ich in meiner Kirche." Das liege auch daran, dass die wenigen Frauen, die in der Kirche eine Rolle spielten, von Männern ausgesucht würden.

Schweigen, Ablehnung, aber die Familie steht hinter ihr

Ulla Konrath hat sich auf den Weg gemacht, ohne zu wissen, ob sich ihre Kirche öffnen wird. Ihr Mann, ihre Söhne, aber auch andere katholische Männer unterstützen sie dabei. "Die freuen sich, dass Frauen sich das trauen." Aus der Amtskirche hingegen habe es "ängstliche Blicke, Ablehnung, Schweigen" gegeben, ihr Pfarrer habe sie "beschimpft", und die kirchliche Verwaltungsbehörde habe erklärt: "Diakonat der Frau? Gibt es nicht!" Ulla Konrath hofft, dass sich das ändern wird: "Meiner Kirche fehlt die Perspektive für die Zukunft. Uns Frauen fehlt sie nicht. Wir haben eine Idee, was wir als Diakoninnen machen würden und wie wir leben wollten." Und sie macht sich und anderen Frauen Mut: "Erstmal dabei sein, einfordern und sich nicht kleinmachen."

