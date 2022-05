Frank S. Pankow Mittwoch, 11.05.2022 | 19:13 Uhr

So süß wie das ist: Es darf nicht sein, dass Wildtiere in der Stadt NUR noch auf Balkonen Ruhe finden. Besonders dann nicht, wenn die Jungtiere im Gully oder bestenfalls im falschen Teich enden können. Das ist ein weiteres deutliches Zeichen, dass Grünpflege in Berlin wieder in die Hände von Profis muss, die ein klares Bewusstsein für Naturschutz haben. Öffentliche Grünanlagen dürfen nicht von der BSR, übereifrigen SGA-Mitarbeiter*n oder Privaten totgepflegt werden, die Gebüsche viel zu weit zurückschneiden, zu viel Totholz entfernen und Naturräume "säubern" wie einen Bürgersteig. Und die Berliner* müssen wieder mehr Respekt haben vor Naturflächen an Seen und in Parks, statt jeden Busch als Partyhöhle zu missbrauchen. Hierfür braucht es Aufklärungskampagnen - und weil das nur begrenzt hilft, leider auch massive Zäune, regelmäßige Überwachung und bei Bedarf drastische Strafen.