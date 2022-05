Herkunft, Gefährlichkeit, Übertragung - Was Sie jetzt über die Affenpocken wissen müssen

Di 24.05.22 | 17:56 Uhr | Von Oliver Noffke

Bild: Russell Regner/CDC/AP/Cynthia S. Goldsmith

Bislang galten die Affenpocken auf einige afrikanische Länder begrenzt; seit einigen Tagen treten jedoch weltweit neue Fälle auf. Steckt eine Mutation des Virus' dahinter? Wer ist besonders gefährdet? Und gibt es eine Impfung? Von Oliver Noffke



Vergangenen Freitag wurden erstmals in Deutschland Affenpocken diagnostiziert. Seither sind weitere Fälle hinzugekommen, auch in Berlin. Die absoluten Zahlen liegen auf niedrigem Niveau, allerdings ist die Lage derzeit sehr dynamisch. Bei allen bisher erkannten Fällen handelt es sich um milde Verläufe.



Um was für ein Virus handelt es sich bei den Affenpocken?

Affenpocken sind eine klassische Zoonose. Also eine Erkrankung, für die bestimmte Tierarten das Reservoir bilden. Menschen sind sogenannte Fehlwirte. Affenpockenviren können uns infizieren, wir sind ihnen aber keine ideale Umgebung. Sie können unsere Organismen nicht nutzen, um sich weiter zu entwickeln. Erkrankungen - auch schwere - können die Viren trotzdem auslösen. Affenpockenviren sind verwandt mit den Kuhpockenviren - ebenfalls eine Zoonose - und den humanen Pockenviren. Der letzte Fall der humanen Pocken wurde im August 1978 bei einer Frau aus Birmingham registriert. Zwei Jahre später erklärte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Krankheit für ausgerottet. Natürliche Reservoirs, in denen sich die Viren versteckt haben könnten, gibt es nicht mehr. Allerdings existieren Proben in russischen und US-amerikanischen Hochsicherheitslaboren - Überbleibsel aus dem Kalten Krieg. Affenpocken sind DNA-Viren. Sie besitzen also einen doppelten Strang an Erbinformationen. Das bedeutet, das Virus verändert sich deutlich langsamer als etwa Grippeviren oder Sars-CoV-2. Diese Krankheiten besitzen einen einfachen Genstrang, wodurch es beim Kopieren der Erbinformationen öfter zu Mutationen kommt - neue Varianten entwickeln sich schneller und können sich so auch besser der Immunantwort des Körpers entziehen.

Haben wir es mit einer neuen Virusvariante zu tun?

Hinter dem derzeitigen Ausbruch steckt die westafrikanische Linie. Derzeit ist allerdings unklar, ob es sich um eine mutierte Variante handeln könnte. Erste Genanalysen waren uneindeutig. Es muss sich nicht unbedingt um eine neue ansteckendere Variante handeln. Der aktuelle Ausbruch kann auch mit den bekannten Stämmen erklärt werden. Eventuell konnte das Virus sich während eines Superspreader-Events ideal verbreiten [siehe unten].

Wo kommen Affenpocken vor?

Dass es zu größeren Ausbrüchen außerhalb Afrikas kommt, ist neu. Die Krankheit ist bisher im Westen und Zentrum des Kontinents vielerorts endemisch. Erkrankungen außerhalb dieses Gebiets standen in der Vergangeheit meist mit Reiserückkehrern in Verbindung. Von den Affenpockenviren existieren zwei Linien: eine, die hauptsächlich im Westen des Kontinents auftritt, und eine weitere, die eher in zentralen Ländern vorkommt. Letztere gilt als gefährlicher. Sie führt bei mehr als jeder zehnten betroffenen Person zu schweren, manchmal auch tödlichen Krankheitsverläufen. Bei der westafrikanischen Variante ist dies bei etwa einem Prozent der Betroffenen der Fall.

Wie gefährlich sind Affenpocken?

Laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) verlaufen die Affenpocken deutlich milder als die ausgerottete humane Variante. Etwa sieben bis 21 Tage nach der Ansteckung machen sich die Affenpocken bemerkbar. Typische Symptome sind Fieber, Kopf-, Muskel- und Rückenschmerzen und geschwollene Lymphknoten. Klingt das Fieber ab, bilden sich die typischen Pocken auf der Haut, kleine mit Flüssigkeit gefüllte Knoten. Diese schwellen an, brechen auf und verkrusten schließlich [rki.de]. Betroffen ist meist zuerst das Gesicht, die Handinnenflächen, Fußsohlen, Augen, Mundschleimhaut und der Genitalbereich. Die ausgeheilten Hautausbrüche können dauerhaft Narben oder Pigmentstörungen hinterlassen.

Die meisten Menschen sind nach ein paar Wochen wieder gesund. In einigen Fällen kann die Krankheit jedoch schwer verlaufen. Besonders bei immungeschwächten Personen und Kindern sind schwere Verläufe wahrscheinlicher. Das RKI weist auch darauf hin, dass der zentralafrikanische Stamm deutlich aggressiver ist. Insbesondere Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren sind gefährdet. Die Letalität - also die Wahrscheinlichkeit, dass die Krankheit tödlich verläuft - liegt demnach bei dieser Variante bei 11 Prozent.



Bild: CDC/Brian W.J. Mahy

Wie wird die Krankheit behandelt?

In erster Linie werden die Symptome der Krankheit behandelt. Dabei wird vor allem versucht zu verhindern, dass es zu Folgeinfektionen durch Bakterien kommt. Seit Januar 2022 ist das Mittel Tecovirimat in der EU zugelassen. Es wirkt gegen Orthopock-Viren, zu denen auch die Affenpockenviren gehören. Das Medikament wurde in den USA entwickelt, wo es bereits seit knapp vier Jahren verwendet werden kann. Ursprünglich wurde es als Gegenmittel entwickelt, um vorbereitet zu sein, sollten Pocken als biologischer Kampfstoff eingesetzt werden.



Gibt es einen Impfstoff?

In den USA und Kanada ist ein Impfstoff speziell gegen Affenpocken zugelassen. In der EU nicht. Hier existiert ein Vakzin, das generell gegen Pocken wirkt. Menschen über 40 Jahren sind in der Regel gegen die humane Pockenvariante geimpft. Sie sind möglicherweise auch gegen die Affenpocken gut geschützt. Unter jüngeren Menschen ist die Impfrate oft sehr niedrig. Derzeit prüft die Bundesregierung, ob Kontaktpersonen sich impfen lassen sollten. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) teilte am Dienstag mit, dass der Bund 40.000 Dosen des allgemeinen Pockenimpfstoff bestellen will. Bereits nach vier Tagen entfaltet das Vakzin in der Regel seine volle Wirkung.



Wie werden die Viren auf Menschen übertragen?

Laut dem RKI werden Affenpocken vor allem von infizierten Tieren auf Menschen übertragen. Im Fokus stehen dabei Nagetiere. Affen sind für dieses Virus ebenfalls Fehlwirte. Bisse, Ausscheidungen, enger Kontakt oder der Verzehr von nicht ausreichend erhitztem Fleisch infizierter Tiere können zu einer Übertragung führen. Auch Tröpfcheninfektionen können eine Rolle spielen, schreibt das nach dem Bakterienforscher Friedrich Loeffler benannte Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit [fli.de]. Übertragungen von Mensch zu Mensch sind ebenfalls möglich. Sekrete und Exkrete können die Viren enthalten. Als Eintrittspforte dienen winzige Verletzungen der Haut, Schorf sowie die Schleimhäute von Augen, Nase, Mund oder den Genitalien. Laut dem Friedrich-Loeffler-Institut ist "[...] in der Regel durch sehr engen Kontakt" eine Übertragung möglich.



Welche Rolle spielen sexuelle Kontakte?

Enger Körperkontakt, Schleimhäute als Eintrittspforte, Austausch von Körperflüssigkeiten: Sex ist für die Viren ein idealer Verbreitungsweg. Die Art der Sexualpraktiken oder gar die sexuelle Orientierung spielen allerdings keine Rolle. Allerdings sind von dem aktuellen Ausbruch mehrheitlich Männer betroffen, die auch Sex mit Männern haben. Offenbar kam es während eines Pride-Festivals auf Gran Canaria zu Übertragungen. Zwischen dem 5. und 15. Mai fanden dort verschiedene queere Parties und Veranstaltungen statt, an denen Zehntausende teilgenommen haben. Bei einer Inkubationszeit von sieben bis 21 Tagen passt diese Veranstaltung zeitlich ins Bild, um als mögliches Super-Spreader-Event fungiert zu haben. Unklar ist bislang jedoch, wie die Affenpocken auf die Insel kamen. Offen ist auch, ob es einen Zusammenhang zu einem weiteren Fall gibt, der bereits am 7. Mai in England entdeckt wurde. Dabei handelt es sich um eine Person, die zuvor aus Nigeria eingereist war.

Alle zuständigen Institute sind sich jedoch einig: An Affenpocken kann jeder Mensch erkranken. Unabhängig von sexueller Orientierung, Geschlecht, Alter oder Aussehen. Für die Übertragung der Viren reicht ein enger Kontakt, der nichts mit sexuellen Handlungen zu tun haben muss.



Muss ich nach einer Infektion in Quarantäne?

Wer mit Affenpockenviren infiziert ist, soll mindestens 21 Tage in Isolation, teilte Bundesgesunheitsminister Lautebach am Dienstag mit. Gemeinsam mit dem RKI empfiehlt er dies auch Kontaktpersonen dringend.



Droht eine neue Pandemie?

In Deutschland und anderen Ländern gehen Gesundheitsbehörden davon aus, die derzeitigen Ausbrüche schnell unter Kontrolle zu bekommen und eindämmen zu können. Allerdings ist die Lage aktuell noch sehr dynamisch. Die relativ lange Inkubationszeit macht es wahrscheinlich, dass das gesamte Ausmaß des Ausbruchs noch lange nicht vollkommen erfasst werden kann. In den kommenden Tagen und Wochen werden viele Expert:innen genau hinsehen, wie sich das Virus verhält. Von einer Pandemie zu sprechen ist in jedem Fall verfrüht. Dennoch scheinen Zoonosen in einem immer schnellerem Takt großflächige Ausbrüche oder sogar Pandemien bei Menschen auszulösen. Allein im vergangenen Jahrhundert gab es mit der sogenannten Spanischen Grippe, HIV, Sars, Mers und dem aktuellen Corona-Virus mehrere Krankheiten, die von Tieren auf Menschen übergesprungen sind und teils Millionen Todesfälle verursacht haben - oder dies nach wie vor tun. In der Menschheitsgeschichte ist diese Dichte an Seuchen einmalig. Der Hauptgrund dafür ist der anhaltende Raubbau an der Natur. Natürliche und ungestörte Wälder werden immer kleiner oder verschwinden ganz. Schrumpfende Lebensräume zwingen viele Arten, dichter an Siedlungen zu leben. Es kommt zu Überschneidungen zwischen Tieren und Mensch und damit auch zum Austausch von Krankheiten. Die eng vernetzte, globalisierte Welt ermöglicht eine schnelle Verbreitung von Erregern selbst in entlegende Winkel. Der Klimawandel verstärkt die Gefahr zusätzlich. Plötzlich tauchen auch vermehrt Krankheitsüberträger in Regionen auf, die bislang als zu kühl oder instabil galten. Die Asiatische Tigermücke, die derzeit unter anderem in einer Kleingartenkolonie in Berlin bekämpft wird, ist ein Beispiel dafür.



