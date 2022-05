Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) erhält in diesem Jahr drei Grimme-Preise. Mit dem renommierten Fernsehpreis ausgezeichnet werden die fiktionale Serie "Tina Mobil", die Doku-Serie "Charité intensiv: Station 43" und die "Chez Krömer"-Folge mit dem Gast Torsten Sträter. Das gab Grimme-Institut hat am Montag bekannt.

In der Kategorie Fiktion erhalten Drehbuchautorin Laila Stieler, Regisseur Richard Huber und Hauptdarstellerin Gabriela Maria Schmeide (stellvertretend für das gesamte Ensemble) für die sechsteilige Serie "Tina Mobil" (X Filme Creative Pool für rbb) den Preis. Die Miniserie erzählt die Geschichte einer dreifachen Mutter in Pankow, die trotz mitunter widriger Lebensumstände nicht aufgibt. Die Grimme-Preis-Jury erklärt zur Begründung, es habe in diesem Jahrgang mehrere bemerkenswerte Produktionen gegeben, die prekäre Arbeitsbedingungen thematisieren. "Tina mobil" sei in diesem Genre eine Klasse für sich.



In der Kategorie Information und Kultur werden Carl Gierstorfer (Buch/Regie/Bildgestaltung), Mareike Müller (Buch), Ronald Rist (Montage), Antje Boehmert (Produktion) und Ute Beutler (Redaktion) für "Charité intensiv: Station 43" geehrt. Die Doku-Serie zeigt den Pandemie-Alltag einer Covid-Station. Die Jury hebt hier den zurückhaltenden, achtungsvollen Blick des Regisseurs auf Personal und Patienten hervor.