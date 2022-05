Sebastian Waschulewski, geboren 1980 in Berlin, war Professor für Mediendesign an der SRH Berlin University of Applied Sciences, ist Creative Director bei der Agentur Why do birds und Mitgründer des FOAM-Instituts, das sich wissenschaftlich mit der akustischen Qualität urbaner Räume befasst.

Der Sound wurde gemeinsam von Ihrem Institut und dem VDV im Rahmen eines Studierendenwettbewerbs entwickelt. Wie gestaltet man ein Bus-Geräusch?

An den Gestaltungskriterien waren sehr viele Branchenverbände und Institutionen beteiligt, beispielsweise das Umweltbundesamt, der TÜV oder der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband. Die haben dann jeweils ihre Anforderungen genannt und daraus bildeten sich dann Gestaltungskriterien. Einerseits technischer Art: Also, was sind die wichtigsten Momente, wenn der Sound zu hören ist, beispielsweise die Momente des Ankommens oder Losfahrens an einer Haltestelle. Und dann gab es inhaltliche Kriterien. Viele Interessenverbände haben Wert darauf gelegt, dass es so klingen sollte wie ein freundlicher Nachbar, unaufdringlich, gelassen. Das haben wir dann in Workshops mit den Studierenden erarbeitet. Die Verbände waren am Ende dann auch wieder in der Jury, so dass sie den Gewinner mit ausgewählt haben.