Wir wollen Anerkennung und Unterstützung für pflegende Angehörige in der Gesellschaft, wir wollen weg von der unentgeltlichen Pflege in Familie und sozialem Umfeld als Selbstverständlichkeit, hin zu einer gesellschaftlich anerkannten Leistung.

Vor allem aber entwickelt die Fachstelle Möglichkeiten zur Beteiligung pflegender Angehöriger in pflegerischen Entwicklungsprozessen in der Stadt: Pflegepolitische Dialogforen auf Bezirks- und Landesebene zum Beispiel. Oder die Woche der pflegenden Angehörigen, die am 14. Mai mit einer Ehrung am Roten Rathaus beginnt.

Frank Schumann: Die Fachstelle versucht, pflegende Angehörige an die passende Stelle im Beratungs- und Unterstützungssystem zu vermitteln. Wenn es Fragen zu Anträgen, Widersprüchen und Pflegeorganisation gibt, stellen wir den Kontakt zu den Pflegestützpunkten her. Wenn pflegende Angehörige eine Selbsthilfegruppe suchen, begleiten wir die Kontaktaufnahme, wenn sie sich überfordert fühlen, vermitteln wir psychologische Beratung.

In Berlin wurden Ende 2019* etwa 120.000 pflegebedürftige Menschen in der eigenen Häuslichkeit versorgt. Mehr als zwei Drittel davon ausschließlich durch An- und Zugehörige, also ganz ohne Unterstützung durch einen ambulanten Pflegedienst. In Brandenburg waren es im Vergleichszeitraum mit 119.000 fast genauso viele. Auch in Brandenburg wird der größte Teil von ihnen ausschließlich durch pflegende Angehörige versorgt, nämlich 78.245 Menschen.

Mit welchen Problemen sehen sich die Ratsuchenden am häufigsten konfrontiert?

Zunächst einmal ist da der große Bürokratismus, bei dem sich viele An- und Zugehörige in ihrer individuellen Problematik nicht wahrgenommen fühlen. Zum Beispiel ist bei der Kostenübernahme für Hilfsmittel und Entlastungsleistungen vieles so starr geregelt, dass die zuständigen Mitarbeiter bei den Kostenträgern wenig Raum für individuelle Entscheidungen haben. Dann müssen Hilfsmittel, die nicht zum Standard gehören, mühevoll erstritten werden.

Ein weiteres Problem ist die sehr unterschiedliche Infrastruktur an Unterstützungsangeboten. In der Innenstadt von Berlin gibt es oft ein gutes Angebot an ambulanten Diensten, Tagespflegeeinrichtungen, Selbsthilfegruppen und Angeboten von Verhinderungspflege. Das sieht am Stadtrand oft schon ganz anders aus - von ländlichen Gebieten in Brandenburg ganz zu schweigen.

Kurzzeitpflegeangebote sind grundsätzlich Mangelware, und für junge pflegebedürftige Menschen gibt es sie gar nicht. Das große Problem ist, dass die von der Pflegeversicherung eingesparten Mittel nicht für andere Angebote genutzt werden können. Wenn ich zum Beispiel in meiner Region keine Tagespflege nutzen kann, weil es sie nicht gibt, kann ich diese Mittel nicht für Nachbarschaftshilfe oder einen Pflegedienst verwenden.