Ein vierjähriges Mädchen ist am Dienstagabend bei einer Familienfeier am Klempowsee bei Wusterhausen/Dosse (Ostprignitz-Ruppin) gestorben. Nach einer ersten Einschätzung der Polizei ist das Mädchen in dem See ertrunken. "Wir gehen von einem tragischen Unglücksfall aus", sagte ein Sprecher am Mittwoch.