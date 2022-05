Wo derzeit Berliner und Touristen Party machen, sollen viele schicke Neubauten entstehen: Investor und Architekten haben am Dienstag die Pläne für die Umgestaltung des RAW-Geländes in Friedrichshain vorgestellt. Einiges soll aber erhalten bleiben.

Am Dienstagabend wurde ein überarbeiteter Entwurf des Architekturbüros Holzer Kobler (Zürich/Berlin) zusammen mit dem Atelier Loidl Landschaftsarchitekten vorgestellt. Mit dabei waren auch Vertreter der Göttinger Kurth Gruppe als Eigentümerin und der Bezirksstadtrat von Friedrichshain-Kreuzberg, Florian Schmidt (Bündnis 90/Grüne).

Auf dem Gelände des ehemaligen Berliner Reichsbahn-Ausbesserungs-Werks an der Warschauer Straße soll laut Entwurf zum Beispiel ein Bürokomplex mit rund 100 Metern Höhe entstehen. Mehrere bestehende Gebäude sollen den Plänen zufolge abgerissen und durch Neubauten ersetzt werden. Andere stehen unter Denkmalschutz und sollen saniert werden.

Der ausgewählte Entwurf habe überzeugt, weil er eine Vielfalt an Nutzungen ausweise, sagte Schmidt dem rbb. Er wies Kritik zurück, wonach der Charme des RAW-Geländes verloren gehen könnte. Man hoffe, dass die Neubauten mit der bestehenden Nutzung zusammenpassten, so Schmidt. Dabei komme es aber auch auf die Akteure an, die sich dort später einmieten würden. Es sei noch ein langer Weg, aber auf den wolle man sich nun begeben.