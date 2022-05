Dass nach zwei Jahren Online-Unterricht auch drei Wochen nach Semesterstart noch nicht klar war, ob ihr wichtigstes Seminar aus Raumgründen überhaupt stattfinden kann, habe bei ihr das Fass zum Überlaufen gebracht, sagt Saro Gorgis: "Ich dachte, das kann eigentlich nicht sein. Wir haben diesen Notstand an den Schulen - und es hapert an der Raumkapazität, auch oft an personellen Kapazitäten an den Universitäten." Die Mitte-30-Jährige ist gefrustet über die Umstände ihres Studiengangs. Nicht nur über fehlende Unterrichtsräume, sondern auch über zu wenig Dozenten, unflexible Studienbedingungen und einen engen Lehrplan.

Auf dem Boden eines kahlen Büroraums sitzt ein gutes Dutzend Studentinnen und Studenten im Kreis. Auf dem grauen Teppichboden hocken Studierende im Master-Studiengang Grundschullehramt für Quereinsteiger, zusammen mit klassischen Lehramts-Studierenden. Solche Bedingungen treffen in diesen Tagen einige, die an der Humboldt-Universität studieren. Das Sommersemester läuft zwar schon seit drei Wochen, aber für diese Studierenden steht erst jetzt ein Raum zur Verfügung - und die Möbel sind noch nicht da.

Es ist ein bundesweites Problem: Lehrermangel. Allein Berlin braucht jedes Jahr mehr als 2.000 Nachwuchslehrkräfte. Doch in Berlin und ebenso in Brandenburg schließen längst nicht genügend ihr Studium ab. Woran liegt das? Von Kirsten Buchmann

Saro Gorgis arbeitet seit Jahren als wissenschaftlich-kurative Assistenz in diversen Museen und bereitet dort Ausstellungen mit vor. Zwei-Jahres-Verträge sind in dem Bereich üblich, sie suchte daher einen sicheren Job, unbefristete Verträge und eine Perspektive für die Zukunft. Drei Semester hat sie nun schon hinter sich und das Zertifikat in der Tasche, das sie für den Master-Studiengang braucht. Studierende, die in ihrem Erststudium keines der relevanten Grundschul-Hauptfächer studiert haben - Deutsch, Mathe und Sachunterricht -, müssen vorher innerhalb von zwei Semestern ein Zertifikat erwerben, um in den Master starten zu können. Der dauert dann nochmal vier Semester, ein Praxissemester inklusive. Dann folgt das Referendariat. "Wir haben einen Notstand an den Schulen", sagt Saro Gorgis, "aber wir haben einen sehr festgelegten Idealstudienverlaufsplan." Der hat strenge Fristen - wenn dann ein gefordertes Seminar aus Kapazitätsgründen ausfällt, müssen Studierende im Zweifel länger studieren.

Gerade für die ist das schwer, die beim Eintritt in ihr zweites Studium schon Familie haben. So wie Jakob Hort: Der Anfang Vierzigjährige ist Historiker, hat sieben Jahre als Erzieher in Grundschulen gearbeitet und ist Vater von drei Kindern. "Meine Frau arbeitet Vollzeit im Schichtdienst als Ärztin, und ich muss mich halt auch um die Kinder kümmern und nebenbei studieren. Das Studium ist aber Vollzeit. Also es ist schwierig, das zu vereinbaren." Dabei hat er sogar noch Glück: Er ist nicht darauf angewiesen, neben dem Vollzeitstudium noch seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Denn für die Quereinsteiger-Studierenden gibt es kein Bafög, sie müssen sich selbst finanzieren.