Hunderttausende kaufen Neun-Euro-Ticket in der ersten Woche

Mehrere hunderttausend Berlinerinnen und Berliner haben sich bereits ein Neun-Euro-Ticket für den Nahverkehr gekauft. Bis einschließlich Donnerstag verkauften allein die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) knapp 370.000 der Aktionsfahrscheine. Das teilte ein Sprecher am Freitag mit.



Zusätzlich zu den nun verkauften Aktionskarten besitzen nach Angaben der BVG rund 500.000 Kunden der BVG ohnehin ein Abo, mit dem sie zwischen Juni und August für neun Euro im Monat den Nahverkehr in Deutschland nutzen können. Damit machen die bei der BVG gekauften Aktionsfahrscheine fast zwei Drittel (74 Prozent) der bisherigen Aboverkäufe aus.



Ebenso nehmen rund 600.000 Schüler und Studenten automatisch an der Aktion teil. Ebenso wie Bestandskunden der BVG sollen Studenten Geld zurückbekommen, das über den Betrag von neun Euro hinaus bezahlt worden ist.