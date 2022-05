Ein 42 Jahre alter Mann soll am Freitagmorgen in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Hellersdorf seine Ehefrau und seine Tochter mit einem Messer attackiert haben. Während eines Streits im Treppenhaus habe der 42-jährige Mieter zunächst auf seine 19 Jahre alte Tochter und im weiteren Verlauf auf seine 38-jährige Ehefrau mit einem Messer eingestochen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.