Prozess gegen mutmaßlichen SS-Wachmann - Staatsanwalt fordert fünf Jahre Haft für 101-jährigen Angeklagten

Di 17.05.22 | 14:39 Uhr

dpa/Fabian Sommer Audio: Antenne Brandenburg | 17.05.2022 | Lisa Steger | Bild: dpa/Fabian Sommer

Im Prozess um einen mutmaßlichen früheren Wachmann des KZ Sachsenhausen fordert der Staatsanwaltschaft fünf Jahre Haft. Der Vorwurf: Beihilfe zum grausamen und heimtückischen Mord in mehr als 3.500 Fällen. Der 101-Jährige habe nicht nur nicht geholfen, sondern sogar noch Karriere gemacht.



Im Prozess gegen einen mutmaßlichen früheren Wachmann des KZ Sachsenhausen hat die Staatsanwaltschaft eine fünfjährige Haftstrafe für den 101-jährigen Angeklagten gefordert. Es gebe keinen Zweifel, dass Josef S. als SS-Mann in Sachsenhausen tätig war, sagte Staatsanwalt Cyrill Klement in seinem Plädoyer am Dienstag in Brandenburg an der Havel.

Der Angeklagte habe sich nicht nur mit den Zuständen im Lager abgefunden, sondern dort sogar Karriere gemacht, sagte Klement. Er habe nicht die Möglichkeit einer Versetzung an die Front genutzt. Auch habe kein Befehlsnotstand vorgelegen. Zudem sei die Beförderung des Mannes aus Brandenburg zum SS-Rottenführer während seiner Zeit im KZ sei "keine Selbstverständlichkeit" gewesen.



Die Staatsanwaltschaft wirft Josef S. Beihilfe zum grausamen und heimtückischen Mord in mehr als 3.500 Fällen vor.

Im Lager Karriere gemacht

Der Angeklagte war den Ermittlungen zufolge in der Zeit zwischen dem 23. Oktober 1941 und dem 18. Februar 1945 SS-Wachmann in Sachsenhausen tätig. Der in Litauen geborene Baltendeutsche bestreitet dies. Zahlreiche Unterlagen sprechen jedoch dafür. Er will nach eigenen Angaben in der fraglichen Zeit als Landarbeiter bei Pasewalk (Mecklenburg-Vorpommern) gearbeitet haben.



Im Zusammenhang mit der im KZ eingesetzten Genickschussanlage betonte der Staatsanwalt, der Angeklagte habe sich mit diesen Morden zumindest abgefunden, auch wenn man ihm keine direkte Beteiligung nachweisen könne. Seine Beihilfe habe in der physischen und psychischen Unterstützung der Taten bestanden. Der Angeklagte habe als Wachmann von den Türmen aus jeden Winkel des Lagers sehen und mit dem Maschinengewehr erreichen können, so Klement Bei den Morden im KZ Sachsenhausen durch Erschießung, Vergasung und lebensfeindliche Lebensbedingungen nannte der Staatsanwalt als erschwerende Umstände die Merkmale der Grausamkeit und der Heimtücke. Der Angeklagte verfolgte das Plädoyer der Staatsanwaltschaft ohne sichtbare Regung.

dpa/Fabian Sommer Prozess gegen mutmaßlichen KZ-Wachmann - Aussage des Holocaust-Überlebenden Leon Schwarzbaum posthum verlesen Anfang der Woche starb der Holocaust-Überlebende Leon Schwarzbaum. Seine Aussage wurde dennoch im Prozess gegen einen mutmaßlichen früheren KZ-Wachmann von Sachsenhausen gehört, Schwarzbaums Anwalt verlas sie am Freitag.

Gesundheitszustand laut Arzt "beeindruckend stabil"

Der 101-jährige Angeklagte wurde am Montag nach einer überstandenen Corona-Erkrankung und der Operation eines Fußgeschwürs als weiter eingeschränkt verhandlungsfähig eingeschätzt - wie auch schon vor der Erkrankung. Wegen seines hohen Alters darf nur zwei bis zweieinhalb Stunden pro Tag verhandelt werden. Für sein hohes Alter sei der Angeklagte nach Angaben seines behandelnden Arztes, insbesondere was die Lungen- und Herzfunktion angehe, "beeindruckend stabil". Der Fuß sei noch nicht ausgeheilt, aber auf gutem Wege. Der Angeklagte kam am Montag mit einer Verspätung von rund einer Stunde zum Verhandlungsort in Brandenburg (Havel). Er hatte nach eigenen Angaben zunächst nicht gewusst, dass er an diesem Tag zum Verfahren kommen sollte.

Am Montag wird der Prozess mit weiteren Plädoyers fortgesetzt. Dann haben die Anwälte der Opfer und der Hinterbliebenen das Wort. Das Plädoyer der Verteidigung ist nach bisherigen Plänen für den 1. Juni vorgesehen, mit einem Urteil wird für den 2. Juni gerechnet. Auch der Verteidiger geht davon aus, dass der Angeklagte SS-Wachmann war. Er rechnet mit mindestens drei Jahren Haft für seinen Mandanten. Ihm zufolge muss das Gericht aber auch berücksichtigen, dass die Behörden in der DDR seit den 1970er Jahren von der SS-Vergangenheit des Mannes wussten, ihn aber nicht anklagten.

Sendung: Antenne Brandenburg, 17.05.2022, 14 Uhr