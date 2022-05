Glosse | Zur Einordnung der rollenden Existenzen - Fahrradelnde Gefahr oder schleichendes Hindernis: Eine Typologie der Hauptstadtbiker

Sa 21.05.22 | 07:31 Uhr

Bild: rbb

Fahrradfahrer:innen waren Opfer. Sie w-a-r-e-n es, genau. 2022 sind Radler:innen beides: Täter:innen und Opfer. Es gibt sieben Typen von dieser Sorte. Eine Beschreibung. Von Stefan Ruwoldt



Beim Fahrradfahren gibt es keine halben Sachen. Entweder man ist Fahrradfahrer:in oder man ist es nicht. Im Auto kann man Beifahrer:in sein. Zu Fuß gehen kann man Hand in Hand, als Kind im Wagen wird man geschoben und als Zugfahrer ist man komplett ausgeliefert: Anhalten, Losfahren, Abbiegen - alles ohne den Hauch einer Chance auf Gestaltung.



Fahrradfahrer:innen aber steuern ihr Gefährt - und das allein. Tandems gibt es weltweit nur zwölf und Kindersitze zählen nicht. Fahrradfahrer:innen funktionieren nach Mustern, genauer nach Verhaltensmustern. Eine rbb-Studie ergab: Sieben Muster lassen sich grob unterscheiden.

Bild: rbb

Kampfradler:in

Fährt über jede rote Ampel. Fährt mit zwei Zentimertern Abstand an dir vorbei. Keine Reue.



"Rote Ampeln sind ein Irrtum der Schöpfung, also der behördlichen Schöpfung." Diesen Leitsatz haben sich alle Kampfradler:innen auf dem Bauch tätowiert. Da aber die Kampfradler:innen so schlank sind, windet sich diese Losung gleich in zwei Reihen um ihrem beim Fahrradfahren immer freigelegten Leib. Sie stoppen nur für Kinder, nicht aber ohne vorher den Eltern noch einen ordentlichen Hieb mitzugeben. Tauben sind kleine Ziele, Hunde bringen doppelte Punktzahl, Rollkoffer von Touristen werden nur leicht aufgeschlitzt. Und den akademischen Grad "Täter" verdienen sie sich zwei Mal auf 100 Metern Strecke, und zwar meist auf dem Fußweg.

Bild: rbb

Lieferdienst-Bulldozer

Der Kapitalismus zwingt ihn zu gefährlichen Manövern. Aber hey, dafür ist dein Essen warm. Die Lieferdienst-Bulldozer können nicht anders. Sie sind dafür erfunden worden, ihre Tasche als Waffe einzusetzen, ohne dass die Quattro Formaggi zu einem einzigen Käse werden oder ihre Lieblingspizza Diavola an Würze verliert. Ihr Rucksack sichert ihnen Lohn und Brot und ihren Kunden das Ende des Hungerastes beim Binge Watching. Lieferdienst-Bulldozer haben nur genau so viel Zeit für die Lieferung, wie früher die Werbepausen lang waren. Und ihre Taten gehen über simple Verkehrsdelikte hinaus. Der Appetit ihrer Kunden macht sie zu Tätern - zu beruflichen Serienmörder:innen.

Bild: rbb

Hollandradfahrer:in

Schiebt sich an der roten Ampel an allen vorbei. Kommt bei Grün nicht vom Fleck.



Für Hollandfahrer:innen ist die Stadt ein Blumenmeer, eine Sommerwiese voll bunter Ampeln gleich einem Meer aus Tulpen und Narzissen zu denen sie eilen, von denen sie sich allerdings nur schwer trennen können. Hollandfahrer:innen erkennt man daran, dass sie ihren Kopf immer in den Nacken legen, denn nur so kann ihre Nase herausbekommen, welch dupftende Ampel an der nächsten Kreuzung wartet.

Bild: rbb

YOLO-Fünfjährige:r - "JETZT GEHT’S AAAAAAABBB!!!!"

Die YOLO-Biker wollen nicht länger Opfer sein. Sie haben kein Werkzeug, um sich diese alberne Abstandsfahne abzumontieren. Also nutzen sie sie aktiv. Schmisse auf Wange und Oberarmen sind die Auszeichnungen der Überlebenden. An Ampeln gilt: Immer doppelte Tieflader-Breite freihalten für die YOLO-Biker. Ihre Sirenen sind meist übergroße Klingeln in Obstform.

Bild: rbb

Zwanzig-Euro-Rad-Radler:in

Immer Schritt-Tempo. Rudeltier: Mindestens zu dritt nebeneinander. Schlangenlinen? Lieben wir. Bei den Zwanzig-Euro-Rad-Radler:innen ist Bewegung jetzt nicht unbedingt ein Muss. Fortbewegung schon gar nicht. Sie haben mindestens ein Schutzblech das schleift, und sie machen an Ampeln immer einen Gruppenstopp, um sich gegenseitig zu helfen. Meisten sind zu Beginn dieser kleinen Ampelpause die Ampeln grün. Anhalten muss sich ja schließlich lohnen!

Bild: rbb

Fat-Bike-Boom-Box-Mike

Dünne Reifen gehen garnicht. Weiß, dass du seine Musik liebst. Sonnebrille auch im Winter.



Es gibt nur einen Gegenstand, der noch dicker ist als Fat-Bike-Boom-Box-Mike sein Reifen: Mike sein Beat. Seine Sonnenbrille ist vom Ordnungsamt als Helm zugelassen. Sein Vorderreifen samplet, sein Hinterreifen scratcht und seine Bremsen quitschen den Beat von Rappers Delight. Und an Ampeln? - Cross over, was sonst?

Bild: rbb

Touri

Immer in der Herde unterwegs. Schulterblick nur, um nochmal schnell den "Alexanderturm" zu sehen.



Er kann nichts dafür, der Touri. Die Touri auch nicht. Sie sind Opfer. Sie bekommen vor dem Losfahren 15 Minuten Einführung, wie man Fahrrad fährt. Und zwar im Innenhof der Kulturbrauerei. Aber sie schaffen es trotzdem nicht. Am Ende ihrer Tour denken sie, Schöneberg war Kommunist und wurde von Kennedy erschossen. Sie rufen in der Gruppe zusammen und ganz laut "Grün", schreien "Los! Los! Los!" bei Gelb und fahren an bei Rot. Von ihnen überlebt keiner die Klassenfahrt.