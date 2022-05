Eine 53-jährige Radfahrerin ist in Berlin-Reinickendorf durch eine plötzlich geöffnete Autotür gestürzt und schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, fuhr die Frau am Dienstagnachmittag mit ihrem Elektrofahrrad im Märkischen Viertel, als ein 27-jähriger Mann aus seinem am Straßenrand geparkten Wagen aussteigen wollte. Er öffnete die Fahrertür, die Radfahrerin fuhr dagegen und stürzte.

Die Frau wurde mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht.