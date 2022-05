In dieser geplanten Zukunft, die auf dem RAW-Gelände mit großen Bauprojekten starten soll, fehlt wohl all das, was den Ort in den letzten 25 Jahren zum schicksten Berliner Partyplatz gemacht hat. Doch das ist der Preis des Urban-Seins: Das Astra Kulturhaus, der Haubentaucher und einige Einrichtungen um den Kletterturm, der Suicide Circus oder eine Galerie etwa müssen ganz oder teilweise dran glauben.



Die Investoren gewähren dem RAW-Gelände eine Art Bestandstutz mit einer kleinen Straße in Form eines "L". Rundrum aber wird entwickelt. So soll das Herz des RAW, die Straße in Form des L, einen Tower an die Seite gestellt bekommen: ein Hundertmeterhochhaus, also eine Art Gegenstück zum Amazon-Tower in der Nachbarschaft. Die Argumentationsidee, das Ganze als eine Art Gewinn für das ausschließlich rumplige Gesicht des RAW-Geländes zu verkaufen, lautet "Quadrameter-Geschossfläche": Wenn also hier Büros gebaut werden, müssen unten aus den Hallen und Schuppen keine Büros gemacht werden.



Pläne der Investoren für das Gelände sehen vor, dass hier künftig die Fahrräder auch gesonderte Ständer bekommen, sie zeigen den urbanen Youngster mit Mini-Stadrucksack beim Latte und ordnet alles, was bisher irgendwie einfach so lief. Ein Einkaufzentrum soll entstehen und eine Reihe weiterer, reichlich schicker Sachen - Büros, Läden, Gastronomie und wohl auch Wohnungen sind Teil der Entwürfe.



Die Entwürfe interpretierte dann auch jeder ganz individuell: "So gut wie fast alle" Einrichtungen auf dem RAW-Geländen blieben erhalten, zitierte die B.Z. Investor Lauritz Kurth. Doch es gehört auch zu den Plänen, dass von Strandbar und Haubentaucher nur die Außenwände bleiben sollen, dass eine Markthalle dort gebaut wird, auf der verglaste Etagen für Gewerbe entstehen. Und das Astra muss im Investorensprech "umziehen".