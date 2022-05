Direktor der School of Jewish Theology in Potsdam zurückgetreten

Deutschlands bekannteste Rabbiner-Hochschule in Potsdam wird weiter von internen Vorwürfen erschüttert. Der Geschäftsführende Direktor der "School of Jewish Theology" an der Universität Potsdam, Daniel Krochmalnik, ist zurückgetreten.

Dem "Spiegel" liegt ein entsprechender Brief Krochmalniks an das Kollegium und Studierende vor. Er soll einem Professor vorgeworfen haben, der Einrichtung durch öffentliche Beschuldigungen Schaden zugefügt zu haben.