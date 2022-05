Pflegekräfte zu Protest in Berlin und Brandenburg aufgerufen

Do 12.05.22 | 10:12 Uhr

Im Rahmen eines bundesweiten Aktionstages hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi die Belegschaften in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Psychiatrien aufgerufen, auf bestehende Missstände aufmerksam zu machen. Verdi zufolge soll mit den Aktionen die unzureichende Personalausstattung in der Pflege und der dringende politische Handlungsbedarf aufgezeigt werden.

Anlässlich des Internationalen Tags der Pflegenden soll es am Donnerstag auch in Berlin und Brandenburg Protest-Aktionen geben.

Schätzungsweise mehr als 200.000 Menschen in Berlin pflegen ihre Angehörigen. Der Leiter der Fachstelle für pflegende Angehörige, Frank Schumann, wünscht sich, dass sie nicht von den beruflich Pflegenden getrennt werden.

In Berlin soll dazu um 16 Uhr im Invalidenpark der "Walk of Care" starten. Kurz vorher sollen sich demnach Pflegende aus der Uniklinik Charité und vom landeseigenen Krankenhauskonzern Vivantes zu einer Fotoaktion treffen, um politische Forderungen sichtbar zu machen. Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) will eine Ausbildungseinrichtung im Stadtteil Wedding besuchen.

In Brandenburg sind die Beschäftigten von mehreren Kliniken zu einer sogenannten aktiven Mittagspause aufgerufen. Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) würdigte zum Aktionstag das Engagement von pflegenden Angehörigen. Ihren Angaben zufolge werden in Brandenburg über 83 Prozent der Pflegebedürftigen zuhause versorgt. Sie kündigte an, Beratung und unterstützung für Angehörige auszubauen.