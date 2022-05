Nach dem Großbrand in einem Gewerbegebiet in Hennigsdorf am Freitag hat die Polizei die Brandursache ermittelt. Schuld war demnach ein technischer Defekt an einer auf dem Dach der Produktionshalle angebrachten Photovoltaik-Anlage. Eine Brandstiftung könne ausgeschlossen werden, sagte ein Polizeisprecher dem rbb.

Das Feuer an der Halle an der Veltener Straße hatte sich auf rund 600 Quadratmeter erstreckt. Wegen der Rauchentwicklung waren die Menschen in Hennigsdorf und Velten am Freitagnachmittag mehrere Stunden lang aufgefordert, das Areal rund um die betroffene Thomas Allton GmbH zu meiden, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Klimaanlagen auszuschalten.

Die Halle sei am frühen Nachmittag rechtzeitig evakuiert worden, so dass niemand durch das Feuer zu Schaden gekommen sei, sagte ein Feuerwehrsprecher dem rbb. 55 Kräfte seien bis in die Abendstunden im Einsatz gewesen. Die Löscharbeiten hätten sich schwierig gestaltet, weil das Hallendach drohte einzustürzen.

Der Schaden beläuft sich der Polizei zufolge auf mehrere Hunderttausend Euro. Die Thomas Allton GmbH produziert in Hennigsdorf Betonfertigteile.