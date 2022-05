Rael Donnerstag, 19.05.2022 | 06:53 Uhr

Die Linke wirft also die These auf, die BW nebst der Luftwaffe wären Klimakiller - aha - und was ist mit den Armeen der restlichen Welt?

Dieses blinde Draufgehaue ist wieder ein Indiz dafür, dass die Linke obsolet ist. Klar sind Leerflüge immer fragwürdig, jedoch hat Herr Mandalka überhaupt die Expertise, etwas, was die BW in "Abrede" stellt und Übungs- und Schulungszwecke infrage zu stellen?

Selbstverständlich darf und muss man bestimmte Dinge, auch in der BW - und hier der Luftwaffe, kritisch betrachten, jedoch in Anbetracht der aktuellen Lage die Luftwaffe und die BW in der Gesamtheit als Klimakiller zu bezeichnen, lässt erkennen, wie ablehnend und polemisch bestimmte Parteien sind und sie uns lieber dem imperialistischen Wahn einer Handvoll Despoten aussetzen, anstatt die Freiheit Europas zu verteidigen zu wollen, bereit und in der Lage sind.