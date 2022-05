In Berlin und Brandenburg bleiben Trockenheit und Waldbrandgefahr bestehen. Wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes mitteilte, seien am Mittwoch Temperaturen bis knapp 30 Grad möglich.

Die Hauptstadtregion spüre den Klimawandel, sagte Berlins Senatorin für Umwelt und Mobilität, Bettina Jarasch (Grüne) am Mittwoch auf radioeins vom rbb. Eine Rationierung von Trinkwasser werde es vorerst aber nicht geben, betonte die Grünen-Politikerin. Es gebe zwar Überlegungen zu Entnahmebegrenzungen für Hitzezeiten. Das betreffe dann aber nicht das Trinkwasser in Privathaushalten. Vor allem müsse Berlin dafür sorgen, dass der Regen, der fällt, in den Boden einsickern kann. Dafür müssten überall in der Stadt mehr Grünflächen geschaffen werden, so Jarasch.

In Brandenburg gilt in fünf Landkreisen die höchste Waldbrandgefahrenstufe. Betroffen sind vor allem die südlichen Landkreise Dahme-Spreewald, Elbe-Elster, Oberspreewald-Lausitz, Oder-Spree und Spree-Neiße sowie die Städte Frankfurt (Oder) und Cottbus. In drei weiteren Landkreisen gilt die zweithöchste Waldbrandgefahrenstufe. Betroffen sind die Kreise Havelland, Märkisch-Oderland und Teltow-Fläming.