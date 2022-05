Das Amtsgericht Berlin-Tiergarten hat am Freitag zwei Aktivistinnen der Umweltschutzgruppe "Extinction Rebellion“ zur Zahlung von jeweils 750 Euro verurteilt.



Die beiden Frauen hatten im Herbst 2020 an einer Sitzblockade am Bundesverkehrsministerium in Mitte teilgenommen. Dabei fixierten sie sich an einem Einfahrtstor für die Feuerwehr. Die Polizei musste die Demonstrantinnen mit Winkelschleifern freischneiden.