Renate Bernd ist schon lange aus Berlin weggezogen, kümmert sich aber noch um das Elternhaus in der Hauptstadt. Dort fand sie nun letzte Woche einen Brief vom Zensus im Briefkasten. Der sei adressiert an ihren Vater, so wie schon beim letzten Zensus 2011. Allerdings ist Renate Bernds Vater schon 1995 verstorben. "Das berührt mich auch persönlich, das ist kein schönes Gefühl. Pietätlos ist das", sagt sie. Und der Ärger ist deutlich zu hören.