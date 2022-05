In drei Brandenburger Landkreisen gilt wegen anhaltender Trockenheit die höchste Waldbrandgefahrenstufe fünf. Das gab das Landwirtschaftsministerium am Dienstag bekannt.

Für die restlichen Landkreise, sowie die kreisfreien Städte Cottbus, Frankfurt (Oder) und Brandenburg (Havel) gilt derzeit die zweithöchste Waldbrandgefahrenstufe vier. Der Waldbrandbeauftragte Raimund Engel rechnet damit, dass in Kürze in weiteren Landkreisen die Stufe fünf erreicht wird.

In dieser Saison habe es bereits 88 Waldbrände gegeben, sagte Engel am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Allein seit dem Wochenende seien es mehr als 20 dieser Feuer gewesen. "Die Feuerwehren in Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald sind seit gestern pausenlos im Einsatz."

Die Leitstelle Lausitz in Cottbus bat im Gespräch mit dem rbb am Dienstag darum, im Bereich von Wiesen und Wäldern nicht zu rauchen und auch beim Grillen im Garten oder am See besonders vorsichtig zu sein.