Ab Dienstag wird das Wetter wieder wärmer. "Wir knacken dann die 20-Grad-Grenze, die ja nun für ein paar Tage nicht erreichbar war", sagte ARD-Wetterexperte Roland Vögtlin rbb|24 am Montagvormittag. Während der Montag noch durchwachsen sei, bleibe es ab Dienstag zudem erst einmal weitgehend trocken. Es könne nur vereinzelt zu Schauern in Brandenburg kommen, so der Meteorologe.

Ab Donnerstag bleibe es dann aber "mäßig warm" und weitgehend trocken. Das gelte auch für den Freitag, für den der Wetterexperte auch Sonne und lockere Wolken bei schon 21 bis 25 Grad prognostiziert.

Für das Pfingstwochenende selbst jedoch will sich Vögtlin noch nicht ganz festlegen. "Da sind die Modelle noch unsicher", sagt er. Es sehe aber derzeit noch so aus, als bliebe es am Samstag noch weitgehend trocken bei einem eher leichten Schauer-Risiko. Verhältnismäßig sicher sei er, dass es aber auch am Pfingstsonntag und -montag kein durchgehend schlechtes Wetter gibt. Bei Temperaturen um die 20 Grad und mäßigem Wind seien Draußen-Aktivitäten gut möglich. "Es gibt weder sommerliche Hitze noch Dauerregen, so wie es derzeit aussieht".