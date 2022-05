Wetter - Es braut sich was zusammen

Do 19.05.22 | 13:40 Uhr

Bild: dpa

Die 30-Grad-Marke kann in Berlin und Brandenburg am Donnerstag erstmals in diesem Jahr geknackt werden, während in Westdeutschland bereits vor schweren Unwettern gewarnt wird. Doch auch der Osten wird wohl nicht von ihnen verschont bleiben.

Eine Gewitterfront mit der Möglichkeit von Starkregen, Hagel und Sturmböen soll am Freitagabend von Südwesten her Brandenburg erreichen. In der ersten Nachthälfte zum Samstag werde es wohl in ganz Berlin und Brandenburg nass werden, sagt der Meteorologe Torsten Walter vom ARD-Wetterkompetenzzentrum in Frankfurt/M. voraus.

Starkregen und Sturmböen möglich

Am Donnerstag könnte zum ersten Mal in diesem Jahr die 30-Grad-Marke in Berlin und Brandenburg überschritten werden, so der Meteorologe. Am Freitag bleibe es lange sonnig und es würden noch einmal 24 bis 28 Grad erreicht. Am Freitagabend steigt Walter zufolge dann das Gewitterrisiko von Südwesten her. Die Hauptstadtregion werde am späten Abend erreicht - mit der Möglichkeit von Starkregen bis zu 40 Liter pro Stunde sowie Hagel mit bis zu zwei Zentimetern Durchmesser. Sturmböen können 100 km/h erreichen und damit auch zur Gefahr für Äste und Bäume werden. Ob und wo genau die Gewitter auftreten, ist wegen ihres lokalen Charakters unmöglich vorherzusagen. "Es kann sein, dass es in Berlin-Schöneberg richtig kracht, und die Leute am Müggelsee bekommen davon nichts mit", sagt Walter.

Nur noch bis 22 Grad am Samstag

Am Samstag werden dann recht gemäßigte Temperaturen in der Region erwartet, 18 bis 22 Grad etwa. Am Vormittag sind noch Schauer möglich - "und dann ist der Spuk vorbei", so der Experte: "Am ganzen Wochenende wird uns ein trockener Sonne-Wolken-Mix begleiten."

