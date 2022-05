Viel Sonne, wenig Regen: Nach vorläufigen Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) war es bundesweit der neunte zu trockene Frühling in Folge. Die Liste der trockensten Bundesländer führen dabei Berlin und Brandenburg an.

Ersten Berechnungen des DWD zufolge lag die Durchschnittstemperatur in Berlin mit 9,9 Grad über dem vieljährigen Mittelwert von 8,7 Grad, so dass sich die Hauptstadt bei den vergleichsweise warmen Regionen einordnete. Die Sonne zeigte sich mehr als 680 Stunden (langjähriges Mittel: 507 Stunden).

Der Frühling 2022 ist in Berlin und Brandenburg von wenig Niederschlag, relativ milden Temperaturen und zahlreichen Sonnenstunden geprägt gewesen. Die Hauptstadt war mit lediglich rund 55 Litern Niederschlag pro Quadratmeter von März bis Mai das trockenste Bundesland, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte. Zum Vergleich: Im langjährigen Mittel lag die Menge bei etwa 132 Litern pro Quadratmeter.

Der Frühling 2022 war bundesweit wieder deutlich zu warm, nachdem kühle Temperaturen im vergangenen Jahr eine Serie zu warmer Frühlinge in Deutschland unterbrochen hatten. 2022 war den Daten nach der drittsonnigste Frühling seit Messbeginn 1951 - und der neunte zu trockene Frühling in Folge.

Für die vorläufige Bilanz hat der DWD die Daten von rund 2.000 Messstationen ausgewertet. Für die letzten beiden Tage des Mai wurden laut DWD Prognosen verwendet. Meteorologisch gesehen werden die Monate März, April und Mai als Frühling gewertet und fließen so als volle Monate in die Statistiken ein. Kalendarisch begann der Frühling in diesem Jahr am 20. März und endet am 21. Juni.