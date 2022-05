Lincoln Berlin Montag, 30.05.2022 | 12:56 Uhr

Kindesmissbrauch, ein schlimmes Sexualverbrechen gibt es nicht. Da werden die Schwächsten der Schwachen von P****rsen missbraucht und sie töten damit auch die Seelen der Kinder. Ich will die anderen Sexualstraftaten nicht herwürdigen, aber Kinder ist das aller Letzte!

Man sollte überlegen, ob der Strafrahmen nicht verschärft sollte. Auch im Knast sind diese Typen das Unterste in der Gefängnishierachie. Sie müssen sich vor anderen Gefangen in Acht nehmen, den ihr Leben ist in Gefahr dort!