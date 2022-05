Eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg soll am Mittwoch in Stahnsdorf im Kreis Potsdam-Mittelmark gesprengt werden. Die Granate sei am vergangenen Freitag bei einer Routinesuche im Hinterhof eines Gebäudes gefunden worden, teilte der Kampfmittel-Beseitigungsdienst mit. Wegen ihres speziellen Zünders sei ein Abtransport der Granate nicht möglich. Stattdessen müsse sie vor Ort gesprengt werden.

Für die Sprengung soll ein 300 Meter großer Sperrkreis errichtet werden. Bis zum Nachmittag sollen 700 Einwohner und 300 Schüler einer Grundschule in Sicherheit gebracht werden. Das kündigte die Gemeinde Stahnsdorf am Montag an.



Neben der Granate sei zudem eine Panzerfaust gefunden worden. Diese konnte laut Kampfmittel-Beseitigungsdienst jedoch kurz nach dem Fund am Freitag abtransportiert werden.