Teile von Berlin und Brandenburg sind europäische Spitze - jedenfalls was die Temperaturen angeht. 36 bis 38 Grad sind es am Sonntagnachmittag im Durchschnitt. Aufziehende Gewitter bringen aber bald Regen und Abkühlung in die Region.

Berlin und vor allem der Süden Brandenburgs sind am Sonntag fest im Griff der Hitzewelle. Hier wurden von der ARD-Wetterredaktion um 15 Uhr Werte zwischen 36 und 38 Grad Celsius registriert.

Heißester Ort in der Region ist mit 39 Grad Altdöbern im Landkreis Oberspreewald-Lausitz. Für Berlin schlugen um 15 Uhr 37 Grad zu Buche.

Berlin und das südliche Brandenburg gehören am Sonntag zu den heißesten Regionen Europas. So meldet Madrid um 15 Uhr mildere 25 Grad. In Rom wurden 30 Grad gemessen und in Istanbul sind es 27 Grad. Im nordafrikanischen Rabat wurden 24 Grad gemessen.

Aber es ist am Sonntag in Brandenburg nicht überall so brütend heiß. So meldet der Prignitz-Ort Lenzen an der Elbe ebenfalls kühlere 24 Grad.

Für die Waldbrandgebiete rund um Treuenbrietzen sieht die ARD-Wetterredaktion vom Sonntagabend bis in den Montag ein wenig Entspannung. Es wird mit heranziehenden Gewittern und schauerartigem Regen gerechnet. Die Temperaturen sollen sich bei kühleren 21 bis 24 Grad einpegeln. Bis dahin könnten aufbrausende Winde im Zuge der aufziehenden Gewitter den Rettungskräften die Arbeit erschweren.

Sendung: rbb24 inforadio, 19.06.2022, 16:40 Uhr