Die Waldbrandgefahr ist in Brandenburg wieder gestiegen. Am Freitag brannte es auf drei Waldflächen, wie der Waldbrandschutzbeauftragte Raimund Engel berichtete.

Schon am Donnerstag brannte es auf 2.500 Quadratmetern Waldfläche bei Massen (Elbe-Elster) und auf 500 Quadratmetern in Schwarzbach bei Ruhland (Oberspreewald-Lausitz). Damit wurden in Brandenburg seit Beginn der Brandsaison 150 Waldbrände gezählt.



Am Freitag gilt für das Havelland die zweithöchste Warnstufe 4, außerdem für sechs Landkreise die mittlere Gefahrenstufe 3. Engel rechnet für das Pfingstwochenende mit weiteren mittleren bis hohen Gefahrenstufen.