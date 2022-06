Bei dem Betroffenen handelt es sich um einen 35-jährigen Mann aus dem Kreis Teltow-Fläming, wie das Brandenburger Gesundheitsministerium am Samstagabend mitteilte. Er befindet sich den Angaben zu Folge in Isolation. Der erste nachgewiesene Fall von Affenpocken im Land Brandenburg wurde vor einer Woche bei einem Mann aus Potsdam bestätigt.

In Brandenburg ist ein zweiter Fall von Affenpocken nachgewiesen worden. Das Robert Koch-Institut bestätigte am Samstag den Verdacht.

In Berlin sind laut Gesundheitsverwaltung mit Stand Donnerstagabend 39 bestätigte Fälle registriert, neun Patienten seien davon in Krankenhäusern. Noch am Dienstag hatte Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) von 18 bestätigten Fällen und sieben weiteren Verdachtsfällen gesprochen. Die ersten Fälle in Berlin waren vor knapp zwei Wochen bekannt geworden. Aus Expertensicht sind weitere Infektionen zu erwarten.