Neue ASP-Fälle in der Uckermark und nahe Südbrandenburg registriert

Do 02.06.22 | 21:07 Uhr

In der Uckermark gibt es zwei neue Fälle der Afrikanischen Schweinepest. Das meldet das zuständige Friedrich-Löffler-Institut auf seiner Homepage. Betroffen sind demnach zwei weibliche Wildschweine, die nicht älter als ein Jahr waren.

Brandenburg meldet Erfolge gegen die Afrikanische Schweinepest und lockert die Regeln in ehemals betroffenen Gebieten. Der 280 Kilometer lange Zaun an der polnischen Grenze soll allerdings stehen bleiben. Dagegen regt sich Protest.

ASP-Schutzzaun an der Grenze zu Polen fertiggestellt

Zudem wurden am Donnerstag in Südbrandenburg die sogenannten Restriktionszonen zur Afrikanische Schweinepest erweitert. Hier waren neue Fälle aus Sachsen direkt an der Grenze zu Brandenburg die Ursache.

Die Afrikanische Schweinepest ist eine schwere Virusinfektion, die ausschließlich Wildschweine und Hausschweine betrifft. Sie verläuft fast immer tödlich und ist unheilbar. Für den Menschen oder für andere Tierarten ist die Krankheit ungefährlich.