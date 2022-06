Frauen in der Angelszene - "Vom Angeln hast du keine Ahnung!"

So 26.06.22 | 08:29 Uhr | Von Friedrich Rößler

Im Landesanglerverband Brandenburg sind knapp 95.000 Mitglieder organisiert, darunter etwa zehn Prozent Frauen. Sie brennen für den Sport, doch in der Angelszene fühlen sich viele von ihnen nicht wirklich erwünscht. Von Friedrich Rößler

Sie gehören zu einer seltenen Spezies und werden oft belächelt: angelnde Frauen. Ihre Zahl steigt, auch in Berlin und Brandenburg – dennoch bilden sie immer noch eine Randgruppe, die es schwer hat, sich durchzusetzen. Der Landesanglerverband Brandenburg (LAVB), in dem auch der Berliner Verband organisiert ist, verzeichnete für 2021 – bei knapp 95.000 Mitgliedern - einen Frauenanteil von lediglich knapp zehn Prozent.

Tascha, Sandra und Melanie sind drei Frauen von diesen zehn Prozent. Tascha angelt seit einigen Jahren in Berlin und Brandenburg – und inzwischen folgen ihr fast 7.000 Menschen auf Instagram, wo sie über ihre Aktivitäten im und am Wasser berichtet. Die Begeisterung für das Angeln habe sie schon in sich getragen, sagt sie, da sei Instagram noch gar nicht erfunden worden. "Ich hatte am Strand von Odessa Angler gesehen und wollte das auch", erzählt Tascha. "Leider hatte ich niemanden, der mich an das Hobby heranführen konnte." Also habe sie sich alles selbst beigebracht und im März 2019 in Berlin ihre Angelscheinprüfung erfolgreich bestanden.

Faszination Angeln

Seit ihrer Kindheit ist auch die 38-jährige Sandra vom Angeln begeistert. Ihr Onkel habe sie im damaligen Jugoslawien mit an die Donau zum Fischen genommen. "Er erklärte mir, wie es geht und gab mir eine Stippe mit Pose in die Hand. Kurze Zeit später gab es den ersten Biss und es war um mich geschehen.“ Vor fünf Jahren hat Sandra ihren Fischereischein gemacht. Seitdem angelt und jagt sie Raubfische.



Melanie, Berufssoldatin aus Beeskow, angelt ebenfalls seit ihrer Kindheit und findet noch einen weiteren Aspekt absolut spannend: "Mich fasziniert, nicht zu wissen, was am anderen Ende beißt. Man sieht nicht, was unter Wasser auf einen wartet", sagt die 33-Jährige.

Anbaggern und gute Ratschläge

Wenn die drei von ihrer Leidenschaft berichten, ist die Begeisterung nicht zu übersehen. Allerdings wissen auch alle drei von vielen Schattenseiten zu berichten. Eine davon: wie männliche Angler mit ihnen umgehen. Sie werde „als Frau am Wasser eher belächelt“, sagt Melanie. "Nicht ernst genommen oder vollgequatscht mit guten Ratschlägen". Als Diskriminierung will sie das aber nicht bezeichnen.

Sandra aus Berlin schlägt hingegen andere Töne an: Als sie neu in der Angelszene gewesen sei und einfach nur Leute hätte kennenlernen wollen, habe sie sich immer wieder Anbaggerungsversuchen von männlichen Platzhirschen erwehren müssen, erzählt sie. "Aber Gott sei Dank waren nicht alle Männer so, und es fanden sich auch ein paar, mit denen man zufrieden losziehen konnte." Doch Vorurteile und Diskriminierung würden ihr heute noch begegnen, sagt sie. "Wenn ich mit meinem Vater zusammen am Wasser bin, wird immer er gefragt, wie es läuft - obwohl er am Rand sitzt und man ganz klar sehen kann, dass ich die Anglerin bin und nicht er." Metallbauerin Sandra antwortet dann einfach für ihren Vater, bis jeder verstanden hat, dass sie die Ansprechpartnerin ist.

Instagram-Kommentare meist von Männern

Aber es gebe auch noch mehr Situationen, in denen Frauen nicht für voll genommen würden: "Ansonsten gibt es noch den Fall am Wasser, dass die Männer uns Frauen oft nicht zutrauen, einen großen Fisch ordentlich ausgedrillt zu bekommen und, dass wir ja nicht wissen können, wie man die Bremse passend zur Schnur einstellen muss." Auch Tascha berichtet von unangenehmen Annäherungsversuchen am Wasser, die zwar alle "glücklich" ausgingen. Über ihren Instagram-Kanal erreichen sie aber immer wieder Neid und Hate-Speech: "Du bekommst nur so viel Aufmerksamkeit, weil du eine Frau bist. Vom Angeln hast du keine Ahnung!" – das habe sie sich schon oft anhören müssen. Anfänglich habe sie sich das zu Herzen genommen. "Mittlerweile merke ich, dass solche Kommentare meist von den Männern kommen, die Komplexe haben und nicht genug Aufmerksamkeit."

Vereine und Verbände sind gefragt

Damit sich Frauen eher fürs Angeln oder wohler in der Angelszene fühlen, fordern alle drei Anglerinnen mehr Angebote von Vereinen und Verbänden: zum Beispiel reine Frauen-Angelkurse und damit weniger Alphatier-Mentalität, wenn es um Angelkompetenz gehe. Tascha bringt sogar ein Kinderbetreuungsangebot ins Spiel und Angelveranstaltungen für Migrantinnen und Flüchtlingsfrauen. Dass Frauen im Angelvereinsleben eher eine untergeordnete Rolle spielen, bestätigt Marcel Weichenhan vom LAVB. "Die Vorstände der Vereine sind doch sehr männerdominiert. Am häufigsten wird wohl die Position der Schatzmeisterin vergeben." Doch es gibt auch Ausnahmen: So hatte beispielsweise der Deutsche Angelfischerverband (DAFV) mit Sitz in Berlin jahrelang mit Christel Happach-Kasan eine Frau als Präsidentin.

Dass immer mehr Frauen ihre Angelleidenschaft in Berlin und Brandenburg entdecken, ist für Weichenhan eine erfreuliche Entwicklung,. "Wie überall lösen sich auch hier die geschlechterspezifischen Grenzen auf, und das ist auch gut so", sagt er. Die geschilderten Anfeindungen seien ihm allerdings noch nicht zu Ohren gekommen, sagt der LAVB-Sprecher, betont aber: "Wenn es da ein Problem gibt, gehen wir in keinem Fall davon aus, dass es sich selbst löst." Die Betroffenen sollen sich bitte beim Verband melden, falls sie beim LAVB Mitglieder seien.

Neues Rollenbild nötig?

Beim jährlichen Frauenangeln, das dieses Jahr am 26. Juni stattfinden wird, wolle Weichenhan selbst nachfragen, denn "der LAVB ist ein offener Verband für jedermann, unabhängig von Geschlecht, Hautfarbe oder Konzession". Die Berliner Anglerin Tascha sieht jedoch nicht nur die Männer in der Pflicht, ihr Rollenverständnis zu überdenken, sondern auch die Frauen. "Es gibt auch ein paar Ehefrauen im Verein, die sich aber meist nicht für das Angeln interessieren: Dafür aber umso mehr, wo ihr Mann gerade ist und warum ich lieber mit ihren Männern abhänge, statt den Tisch zu decken."