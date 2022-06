Autofahrerin prallt in Brandenburg gegen Baum und wird schwer verletzt

Eine Autofahrerin ist am Freitagabend bei einem Unfall auf der B96a im Mühlenbecker Land (Landkreis Oberhavel) schwer verletzt worden. Die Frau kam gegen 18:40 Uhr zwischen Schildow und Schönfliess nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die 43-Jährige musste von Rettungskräften reanimiert werden. Daraufhin wurde sie mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Warum die Fahrerin aus dem Kreis Oberhavel von der Bundesstraße abkam und gegen den Baum prallte, ist noch nicht geklärt. "Diese Strecke ist ein Unfallschwerpunkt und sehr gefährlich. Leider sind hier im letzten Jahr zwei Unfälle passiert, die tödliche Verletzungen zur Folge hatten", sagte ein Feuerwehrsprecher am Unfallort. Die Frau habe noch Glück im Unglück gehabt, da ein Rettungsassistent der Rettungswache Oranienburg schnell vor Ort gewesen sei. Dieser habe gleich die richtigen Maßnahmen getroffen, sagte der Feuerwehrsprecher.

Die Anzahl der Verkehrsunfälle mit Verletzten im Bereich der zuständigen Polizeidirektion West ist insgesamt (2021: 2.608; 2020: 2.635) leicht gesunken. 32 Menschen auf den Straßen im Direktionsbereich kamen bei Verkehrsunfällen ums Leben (2020: 35).