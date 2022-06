Waldbrände bei Treuenbrietzen und Beelitz - Hunderte Feuerwehrkräfte löschen weiterhin Glutnester

Di 21.06.22 | 08:24 Uhr

dpa/A.Riedl Audio: rbb24 Inforadio | 21.06.2022 | Marko Köhler | Bild: dpa/A.Riedl Download (mp3, 8 MB)

Die gute Nachricht: Die großen Waldbrände im Landkreis Potsdam-Mittelmark sind unter Kontrolle. Die schlechte Nachricht: Viele Glutnester glimmen noch, ein Restrisiko bleibt. Im rbb erklärt der Landrat, wie nun vor Ort weiterverfahren wird.



In den Waldbrandgebieten rund um Beelitz und Treuenbrietzen (beide im Landkreis Potsdam-Mittelmark) dauern die Löscharbeiten auch am Dienstag an. Im Fokus stehen dabei noch einige Glutnester, die tief in den Waldböden liegen.



Beim Treuenbrietzener Ortsteil Frohnsdorf waren am Donnerstagmorgen noch über 100 Feuerwehrkräfte im Einsatz, wie Landrat Marko Köhler (SPD) im rbb24 Inforadio sagte. "Auch die Bundeswehr ist hier noch im Einsatz", sagte er weiter.



In den Wäldern rund um Beelitz sind laut Köhler über 300 Einsatzkräfte mit Löscharbeiten beschäftigt, "auch Räumpanzer der Bundeswehr sind noch da, um Schneisen zu ziehen. Wir werden außerdem heute auch wieder Löschhubschrauber zum Einsatz bringen", kündigte Köhler an.

"Massive" Wasserversorgung aus der Luft

Bei den Löscharbeiten gehe es auch darum, die betroffenen Gebiete besser gegen neue Feuer zu schützen. Am Dienstag und in den kommenden Tagen steigen die Temperaturen mit viel Sonnenschein, Regen kündigt sich vorerst nicht mehr an. "Diese Mischung aus steigenden Temperaturen und auffrischendem Wind, der die Feuchtigkeit aus den Böden zieht, birgt ein Risiko. Wir werden jetzt nochmal massiv aus der Luft Flächen mit Wasser versehen, um eine ähnliche Entwicklung wie am vergangenen Wochenende auszuschließen", sagte der Landrat am Dienstagmorgen im rbb-Interview.



Der Bürgermeister der Stadt Beelitz, Bernhard Knuth (parteilos), hatte am späten Montagabend mitgeteilt, der Brand sei weiterhin unter Kontrolle. "Aktuell sind Feuerwehr, Bundespolizei und Bundeswehr im Einsatz, um die Löscharbeiten über die Nacht hinaus zu sichern."

dpa/C. Dettlaff Interview | Stadtforstdirektor Weber - "Wir müssen überlegen, wie wir in Zukunft unsere Wälder sicherer machen können" Die Großbrände in Beelitz und Treuenbrietzen haben es gezeigt: Waldbrände können in Brandenburg katastrophale Ausmaße annehmen. Welche Maßnahmen dagegen ergriffen werden können, berichtet Stadtforstdirektor Thomas Weber.

Menschen seit Montag zurück in ihren Häusern

Am Wochenende hatten im Landkreis Potsdam-Mittelmark zwei große Waldflächen gebrannt, die nur rund 20 Kilometer voneinander entfernt sind. Riesige Rauchschwaden hingen über dem Gebiet. Bei wechselnden Winden breiteten sich die Feuer stark aus. In beiden Waldgebieten brannten etwa 200 Hektar Wald - jeweils eine Fläche von fast 300 Fußballfeldern.



Nachdem am Montagmorgen starker Regen aufgekommen war, konnten die Feuer weitgehend gelöscht werden. Hunderte Anwohner, die vorsorglich in Sicherheit gebracht worden waren, konnten am Vormittag in ihre Häuser zurückkehren.



Bei den Löscharbeiten waren bis zu 1.400 Rettungskräfte im Einsatz. Bundeswehr und Bundespolizei unterstützten die Arbeiten mit Löschhubschraubern. Sendung: rbb24 Inforadio, 21. Juni 2022, 7:45 Uhr