Zwei von drei Fällen der Affenpocken in Deutschland werden aktuell in Berlin erkannt. Über das vergangene Wochenende ist ihre Zahl erneut deutlich gestiegen. Dennoch gehen Experten davon aus, dass sich der Ausbruch eindämmen lässt.

Die Zahl der bestätigten Infektionen mit Affenpocken in Berlin ist auf über 317 Fälle gestiegen. Der Senat beobachte die Situation sehr genau, sagte die Berliner Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) nach einer Senatssitzung am Dienstag. "Berlin ist der Affenpocken-Hotspot Deutschlands, das ist kein schöner Rekord", sagte sie. Die Krankheit breite sich in Berlin deutlich stärker aus als in anderen Bundesländern.

Bundesweit wies das Robert Koch-Institut (RKI) am Dienstag 469 Nachweise von Affenpocken aus [rki.de]. Vierzehn Bundesländer meldeten Fälle der eigentlich seltenen Viruserkrankung, in Berlin sind es demnach besonders viele. Die Zahl ist innerhalb weniger Tage deutlich gestiegen. Vergangenen Freitag lag die Zahl der bestätigten Fälle in Berlin noch bei 259, am Dienstag waren es nun knapp 60 Fälle mehr. Bisher mussten 23 Personen wegen Affenpocken im Krankenhaus behandelt werden.