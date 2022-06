In Berlin sind am Samstag zwei Personen bei Badeunfällen ums Leben gekommen.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr am Samstagabend dem rbb bestätigte, ertrank ein 17-Jähriger im Weißen See in Berlin-Pankow. Taucher zogen den jungen Mann nach zwanzig Minuten aus dem Wasser. Die Rettungskräfte konnten ihn nicht wiederbeleben.

Ein zweiter Mann starb im Flughafensee in Berlin-Tegel. Taucher des DLRG fanden den 59-Jährigen nach einer Suche von fünf Minuten. Auch hier blieb die Reanimierung erfolglos. Nach Angaben der Feuerwehr könnte der Mann schon länger im Wasser gelegen haben. Er war demnach allein am See und nicht sofort vermisst worden.

Sendung: rbb24 infoadio, 18.06.2022, 22 Uhr