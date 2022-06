Nach der Massenschlägerei im Sommerbad Insulaner in Berlin-Steglitz haben die Bäderbetriebe Verbesserungen bei der Sicherheit und der technischen Ausstattung angekündigt. Zugleich blicke man gelassen auf die Freibadsaison, da es kein grundsätzliches Sicherheitsproblem in den Freibädern gebe, sagte der Sprecher der Berliner Bäderbetriebe, Matthias Oloew, am Donnerstag der rbb24 Abendschau.

"Nachdem die Polizei die Situation beruhigt hat, konnte der Badebetrieb auch ganz regulär bis 20 Uhr weitergehen", sagte Oloew. Es sei der erste größere Vorfall nach vielen Jahren gewesen. Am Sonntag sei nun das erste heiße Wochenende mit einem Besucheransturm nach der Pandemie zusammengekommen.

Das erste heiße Wochenende in Berlin hatte in einigen Freibädern der Stadt zu chaotischen Zuständen geführt. Wegen des hohen Anfrageaufkommens an den Ticketshops brach an beiden Wochenendtagen schon morgens der Server zusammen. Viele Badegäste, die kein Online-Ticket mehr buchen konnten, versuchten deshalb, Tickets an den Kassen der Bäder zu kaufen. In sozialen Netzwerken berichteten Besucher, sie hätten in der Mittagshitze stundenlang vor den Bädern angestanden. Zugleich verhängten einige Bäder Einlassstopps, weil sie aufgrund des Andrangs überfüllt waren - nicht alle Wartenden bekamen so ihre erhoffte Abkühlung.

An der Massenschlägerei im Insulaner waren nach Angaben der Polizei etwa 100 Menschen beteiligt. Auslöser soll ein gegenseitiges Bespritzen mit Wasserpistolen von zwei Gruppen gewesen sein. Daraus habe sich eine gewaltsame Auseinandersetzung entwickelt. Das Sicherheitspersonal konnte die Lage zunächst nicht entspannen. Erst mit Hilfe der Polizei konnte die Situation beruhigt werden.