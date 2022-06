Bei den Berliner Bäderbetrieben (BBB) gibt es keine Zeitfenster für den Besuch der Schwimmbäder mehr. Dies gelte bereits seit Mai, wie eine BBB-Sprecherin am Mittwoch auf rbb|24-Anfrage mitteilte. Zeitlimits gibt es demnach auch nicht mehr in Schwimmhallen - auch wenn das Onlineticket-Portal hier einen anderen Eindruck erweckt: Will man beispielsweise ein Ticket für die Schwimm- und Sprunghalle im Europapark (SSE) neben dem Velodrom in Berlin-Lichtenberg buchen, werden nach wie vor Zeitfenster angezeigt.