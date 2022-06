Bild: dpa/Imagebroker

3. Der "Zwickelerlass" von 1932



In den 1920er Jahren wurde die Bademode in Deutschland immer knapper – und der sogenannte "Zwickelerlass", ein Gesetz von 1932, wollte das unterbinden. So hieß es, "Frauen dürfen öffentlich nur baden, falls sie einen Badeanzug tragen, der Brust und Leib an der Vorderseite des Oberkörpers vollständig bedeckt, unter den Armen fest anliegt sowie mit angeschnittenen Beinen und einem Zwickel versehen ist." Auch für Männer gab es strenge Regeln, sie "dürfen öffentlich nur baden, falls sie wenigstens eine Badehose tragen, die mit angeschnittenen Beinen und einem Zwickel versehen ist. In sogenannten Familienbädern haben Männer einen Badeanzug zu tragen."