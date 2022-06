50 historische Mühlen in Berlin und Brandenburg öffnen am Pfingstmontag

Am Pfingstmontag öffnen 50 historische Mühlen in Brandenburg und Berlin für Besichtigungen. Anlass ist der 29. Deutsche Mühlentag. Darunter sind nach Angaben der Mühlenvereinigung Berlin-Brandenburg Windmühlen, Wassermühlen und motorgetriebene Mühlen.

Vor Ort werden die Technik, die Nutzung und das Müllerhandwerk erklärt. In einigen Mühlen können die Besucherinnen und Besucher selbst mahlen. Außerdem gibt es an einigen Standorten Feste und Märkte, unter anderem in Gollmitz (Uckermark) und Eberswalde (Barnim).

In Berlin öffnen vier Mühlen: die gerade erst sanierte Britzer Mühle, Bockwindmühlen in Marzahn und Gatow sowie eine Motormühle in einer Neuköllner Bäckerei; in Brandenburg sind es 46. Dort ist am Montag beispielsweise die Sprucker Mühle, eine Wassermühle am Schwarzen Fließ in Guben (Landkreis Spree-Neiße), zum ersten Mal für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Die Kanow-Mühle in Golßen-Sagritz (Dahme-Spreewald) wurde zum ersten Mal im 14. Jahrhundert erwähnt. Hier kann man sich am Montag ansehen, wie Leinöl gepresst wird - und das auch selber kosten.