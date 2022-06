Neun-Euro-Ticket am Pfingstwochenende - "Das Bahnpersonal ist stark belastet"

Di 07.06.22 | 20:02 Uhr | Von Anna Bordel

Bild: dpa/Jörg Carstensen

Am Pfingstwochenende haben, nicht ungewöhnlich, mehr Menschen Busse und Bahnen genutzt als zu normalen Zeiten. Das totale Chaos ist ausgeblieben, sagen die Bahnbetreiber - Fahrgäste und Zugpersonal haben dennoch ein hartes Wochenende hinter sich. Von Anna Bordel

Das Zeugnis für den Belastungstest am Pfingstwochenende stellen sich die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) und die Deutsche Bahn selbst mit "bestanden" aus. Beide Unternehmen sprechen von einem Wochenende mit einzelnen Auslastungsspitzen, das insgesamt aber der Regel entsprechend verlaufen sei. Ob die Fahrgäste und Zugpersonal das genauso beurteilen, ist fraglich. Immerhin mussten manche Züge wegen Überfüllung geräumt werden, andere Fahrgäste wegen zu hohen Andrangn auf den nächsten Zug warten und wieder andere stundenlang stehend ins Berliner Umland fahren. Hunderte Übergriffe gegen das Personal wurden zur Kenntnis genommen. Bereits im Vorfeld hatten die Bahnbetreiber mit einem ersten Stresstest zu Pfingsten gerechnet.

Auf zwei BVG-Linien wurde es Sonntag kurzzeitig voll

Die Berliner Verkehrsbetriebe haben am Pfingstwochenende eigenen Aussagen zufolge kein übermäßiges Chaoswochenende erlebt. Die Fahrgastnachfrage sei "vergleichbar mit anderen Wochenenden bei Sommerwetter" gewesen, sagte BVG-Sprecher Markus Falkner. "Lediglich auf der Buslinie 218 (zwischen Messe und Pfaueninsel) und der Fähre F10 (Wannsee-Kladow), also zwei ganz klassischen Ausflugslinien, wurde es am Sonntagnachmittag – und auch nur dann – kurzzeitig voll. Bei einzelnen Fahrten waren alle Plätze besetzt und wenige Fahrgäste mussten auf die nächste Fahrt warten", hieß es weiter. Derartiges kommt aber auch ohne Neun-Euro-Ticket an sonnigen Wochenenden auf diesen Linien vor, so der Sprecher. Insgesamt sei das Unternehmen, das mittlerweile mehr als eine Million Neun-Euro-Tickets verkauft hat, gut vorbereitet gewesen.

"Wenn überhaupt, verbale Eskalation"

Auch die Deutsche Bahn (DB) spricht zwar von vollen Zügen und "Belastungsspitzen", chaotisch sei es aber meist nicht gewesen. "Zu Pfingsten waren wie auch schon in den vergangenen Jahren mehr Fahrgäste als sonst in Bussen und Bahnen des ÖPNV unterwegs. Was saisonal üblich ist, wurde in diesem Jahr durch das Neun-Euro-Ticket noch leicht verstärkt", teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Vor allem für das Bahnhofs- und Zugpersonal dürfte das Wochenende dennoch anstrengend gewesen sein. Die Einsenbahngewerkschaft (EVG) hatte im Vorfeld dazu aufgerufen, sich solidarisch mit dem Bahnpersonal zu verhalten. Diesem Aufruf sind offenbar viele gefolgt. "Zu den befürchteten tätlichen Übergriffen gegen das Bahnpersonal kam es nicht, wohl aber zu verbalen", sagte der stellvertretende Vorstizende des Gesamtbetriebsrat (GBR) DB Regio Ralf Damde. Ihm zufolge habe man 700 Maßnahmen wegen Übergriffen auf das Bahnpersonal in ganz Deutschland am Wochenende gegeben, das sei nicht mehr als gewöhnlich. Auch für die kommenden Wochen forderte Damde Fahrgäste dazu auf, sich solidarisch zu verhalten. "Ich bitte nach wie vor um Verständnis dafür, dass das Personal stark belastet ist. Dass wir den Menschen nicht auf die Pelle rücken und mit Gewalt drohen, sondern die Eskalation, wenn überhaupt verbal machen", sagte er dem rbb.

Unterstützung vor allem auf touristischen Strecken

Ab dem 1. Juni sind 50 zusätzliche Regionalzüge in Deutschland unterwegs. In Berlin und Brandenburg Im Regionalverkehr werden unter anderem die Züge nach Prenzlau und Neustrelitz an die Ostsee (RE3 und RE5) verlängert. Zusätzlich fahren an Wochenenden Züge von Berlin nach Greifswald und Stralsund. Ab Mitte Juni sind zusätzliche Züge an Wochenenden und Feiertagen unterwegs zwischen Angermünde und Stralsund. "Mit 86.000 Zugfahrten ist bei DB Regio über das lange Wochenende alles gerollt, was rollen kann", sagte Jörg Sandvoß, Vorstandsvorsitzender DB Regio. Über 700 zusätzliche Mitarbeiter koordinieren den Ein- und Ausstieg an den Bahnhöfen - vor allem auf den touristisch viel genutzten Strecken. Das ist ein Aspekt, der nicht allen gut gefällt.

Für Fahrrad und Kinderwagen wurde es eng

Beim Fahrgastverband Pro Bahn Berlin Brandenburg sind am Wochenende zwar keine Beschwerden eingegangen, der Fokus auf die rein touristische Nutzung des Tickets sei aber falsch. "Dass wir keine Beschwerden gekriegt haben, heißt nicht, dass es keine Probleme gegeben hat", sagte der Landesvorsitzende Peter Cornelius dem rbb. Er findet es nicht richtig, dass das Neun-Euro-Ticket derzeit vor allem unter touristischen Aspekten diskutiert wird. Die Vergünstigung sei vor allem als "Gegenaktion zum Tankrabatt" eingeführt worden, die Zielgruppe seien vor allem Berufspendler. Die eigentlich Frage müsse daher sein, wie sich das Neun-Euro-Ticket für sie auswirke. Pro Bahn selbst hat dazu derzeit keine Angaben.

So entspannt wie die Verkehrsbetriebe und Fahrgastverbände das vergangene Wochenende beschreiben, ist es für die Fahrgäste selbst nicht unbedingt gewesen. So musste ein Regionalzug nach Rostock am Freitagnachmittag am Bahnhof Gesundbrunnen eine Stunde ausharren, weil zu viele Passagiere an Bord waren. Reisende mussten aussteigen, sogar die Bundespolizei wurde dazu gerufen. Nach den Erfahrungen eines rbb-Reporters gab es zumindest in der Regionalbahn aus der Hauptstadt ins Brandenburger Umland keine Sitzplätze mehr. Vor allem für Fahrgäste mit Fahrrädern oder Kinderwagen wurde es eng. Nach rbb-Reporterinfos war es vor allem das zusätzliche Personal an den Bahnhöfen, das dafür sorgte, größeres Chaos zu verhindern, indem es den Fahrgästen geholfen habe, sich "tetrismäßig" in noch verfügbaren Leerraum zu quetschen. Diese Qualitäten dürften vor allem zum Beginn der Sommerferien Anfang Juli noch mal wichtig werden, denn dann erwarten die Verkehrsunternehmen nicht nur hohe Auslastung auf den Strecken, sondern auch Personalmangel, schließlich macht auch das Bahnpersonal im Sommer Urlaub. Kurzfristig Maßnahmen ergreifen, um daran etwas zu ändern, ist wohl nicht möglich. Aber langfristig vielleicht: "Wir müssen uns diese drei Monaten anschauen und daraus letztlich die Schlüsse ziehen, die uns am Ende helfen, den Klimawandel (…) zu stoppen", so Ralf Damde von DB Regio. "Wir brauchen einen massiven Ausbau der Verkehrsinfrastruktur, mehr Fahrzeuge, wir müssen uns den Verkehr auf dem Land anschauen, denn nicht jeder wohnt in einer Stadt".

Sendung: rbb24 Brandenburg aktuell, 07.06.2022, 19:30 Uhr