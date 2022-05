Nach wochenlanger Vorbereitung geht es am Mittwoch los: Pünktlich zum Start in den Juni können Verbraucherinnen und Verbraucher erstmals ihre zum Teil schon vor Tagen gekauften Neun-Euro-Tickets für Fahrten im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) einsetzen.

Viele Verkehrsunternehmen haben für die drei Monate Verstärkerzüge angekündigt. Die Deutsche Bahn etwa will 50 zusätzliche Züge einsetzen und das Personal verstärken. Mit den Fahrzeugen könnten 250 zusätzliche Fahrten angeboten werden, hieß es. Sie sollen vor allem entlang der Touristenstrecken in Richtung Nord- und Ostsee sowie im Süden eingesetzt werden. Doch angesichts von durchschnittlich rund 22.000 Regionalbahnfahrten jeden Tag sind Fachleute skeptisch, ob das reicht. Mit einem ersten Stresstest für den ÖPNV rechnen sie bereits für das kommende lange Pfingstwochenende.

So soll das Neun-Euro-Ticket in Berlin und Brandenburg umgesetzt werden

In der Region sollen die Ausflugszüge Richtung Prenzlau und Neustrelitz an den Wochenenden bis Rostock und Stralsund fahren. Zwischen Zossen, Berlin und Bad Belzig soll ein weiterer Triebwagen im Einsatz sein. Auch die S-Bahn verstärkt einige Linien in Berlin. So sollen die S1 und die S7 in den kommenden Wochen abends länger im Zehn-Minuten-Takt fahren. Auf der S2 verdoppelt die S-Bahn den Angaben zufolge sonntags ihre Kapazitäten und setzt acht anstatt vier Wagen ein.

Das Ticket ist Teil des Entlastungspakets der Ampel-Koalition wegen der hohen Energiepreise.