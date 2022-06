ÖPNV in Berlin und Brandenburg - Keine übervollen Zügen zum Neun-Euro-Ticket-Start

Mi 01.06.22 | 12:06 Uhr

dpa/M. Skolimowska Bild: dpa/M. Skolimowska

Von diesem Mittwoch an können Fahrgäste das Neun-Euro-Ticket nutzen. In Berlin und Brandenburg scheint das große Chaos durch mehr Fahrgäste vielerorts ausgeblieben zu sein. Das könnte sich am Wochenende ändern.

Zum Start des Neun-Euro-Tickets hat es in Berlin zunächst keine überfüllte Züge oder meterlange Schlangen vor Ticketautomaten gegeben. Nach rbb-Informationen war es zwar vielerorts etwas voller als sonst, aber nicht chaotisch. Am Hauptbahnhof war die Lage laut rbb-Reporter am Mittwochmorgen ruhig, obwohl viele Menschen unterwegs waren. Auch am Alexanderplatz und am Bahnhof Zoologischer Garten war Normalbetrieb wie an anderen Tagen zu beobachten. Den ruhigen Start bestätigte auch Achim Strauß, Sprecher der Deutschen Bahn dem rbb.Im Nahverkehr habe es bislang keine übervollen Züge gegeben. Es bleibe aber spannend. Die Bahn werde alles dafür tun, dass das Neun-Euro-Ticket ein Erfolg werde, betonte Stauss.

Keine überfüllte Regionalzüge

Die Züge waren nicht ungewöhnlich ausgelastet. Der RE2 Cottbus-Berlin war am Mittwochmorgen beispielweise nicht voller als sonst, wie ein rbb-Reporter berichtete. Laut Zugbegleiterin hatten um die 75 Prozent der Fahrgäste das Neun-Euro-Ticket. Auf der Regionalbahnlinie 36 haben laut rbb-Infos deutlich mehr Fahrgäste den Zug genutzt. Das bestätigte eine Schaffnerin auf der Strecke zwischen Königs Wusterhausen und Frankfurt (Oder). Probleme einen Sitzplatz zu bekommen, gab es allerdings nicht und auch die Mitnahme von Fahrrädern war ohne weiteres möglich.

Mehr als eine halbe Millionen Tickets verkauft

Im Juni, Juli und August können Fahrgäste mit dem Neun-Euro-Ticket durch ganz Deutschland fahren. Prinzipiell gilt das Ticket bundesweit in allen Bussen, Straßenbahnen, U-Bahnen, S-Bahnen und Zügen des Nah- und Regionalverkehrs. In Berlin und Brandenburg sind bis einschließlich Montag über 520.000 der Neun-Euro-Tickets verkauft worden. Die Deutsche Bahn gab am Montag bekannt, bislang rund 2,7 Millionen der Tickets verkauft zu haben. Viele Verkehrsunternehmen haben für die drei Monate Verstärkerzüge angekündigt. Die Deutsche Bahn etwa will 50 zusätzliche Züge einsetzen und das Personal verstärken. Mit einem ersten Stresstest für den ÖPNV rechnen sie bereits für das kommende lange Pfingstwochenende, wenn vor allem Tagestouristen das Wetter für Ausflüge nutzen wollen. Dort könne es dann auch zu Platzproblemen kommen. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) bittet die Reisenden in diesem Fall um Solidarität mit den Beschäftigten. Das Neun-Euro-Ticket sei sehr kurzfristig eingeführt worden, das könne zu Problemen führe, sagte der stellvertretende Vorsitzende Martin Burkert.

