Wer am Pfingstwochenende mit der Bahn unterwegs ist, muss sich auf eine anstrengende Reise einstellen. Julian von Bülow hat sich mit dem RE5 auf den Weg von Berlin nach Waren an der Müritz gemacht. Ein Erfahrungsbericht.

Nachdem am Freitag schon Züge wegen Überfüllung angehalten wurden , steht am Pfingstwochenende nun meine erste große Fahrt mit dem Neun-Euro-Ticket an - vom Berliner Hauptbahnhof nach Waren an der Müritz in Mecklenburg-Vorpommern.

In der S-Bahn herrscht hingegen Glückseligkeit: Beim Ausstieg am Hauptbahnhof ruft eine ältere Frau einem jungen Mann zu: "Schön sie kennengelernt zu haben, sie sind die Kirsche auf der Sahnetorte!" Ich hingegen stehe eine Viertelstunde später im dichten Menschengedränge neben einem glupschäugigen Mops, von dem ich nicht weiß, ob er mich anknurrt oder gerade erstickt. Es ist 10:12 Uhr, der RE5 nach Neustrelitz/Rostock fährt pünktlich ab und mit ihm lauter Touris mit Koffern, junge Familien, Senior:innen und Punks – die Berliner Mischung eben.

Der Tag beginnt mit der S7 von Potsdam-Griebnitzsee zum Berliner Hauptbahnhof. Die Bahn ist angenehm leer, aber während der Fahrt überholt uns ein RE1 nach Frankfurt (Oder), in dem die Leute schon stehen. Die Szene wiederholt sich am Zoo mit dem RE7 nach Dessau.

Nicht weit davon entfernt steht Olga aus Berlin. Sie ist Russin, um die dreißig, und mit Mann, Kind und Hund mit dem Neun-Euro-Ticket unterwegs nach Oranienburg. Sie habe schon Tage ohne Neun-Euro-Ticket erlebt, an denen sei es genauso voll gewesen, erzählt Olga. Sie freut sich, bald ihren Führerschein zu haben, dann seien Reisen mit Kind und Kinderwagen endlich leichter. Während des Gesprächs kläfft mich der glupschäugige Mops Stepan an – Olga sagt, er glaube, ich sei eine Bedrohung für seine Herrin. Ok, Stepan! Dann geh ich eben zu den Welpen.

Nach zehnminütigem Halt frage ich mich, ob die Zugfahrt für alle besser wäre, wenn nicht jede Redaktion in Deutschland ihre Reporter:innen ins Neun-Euro-Getümmel schicken würde. Aber dann würden die Upper Class im ICE gar nicht erfahren, was ihnen gerade entgeht. Etwa der rosa Kinderwagen im Gang, der allerdings keine Kinder transportiert, sondern eine Hundemama mit ihren zwei spielenden Welpen.

Die Leute sitzen bereits im Gang, da drängt am Gesundbrunnen schon die nächste Menschentraube in den Regio. Aus den Lautsprechern tönt die Aufforderung, Gepäck von den Sitzen zu nehmen. Ein schlechter Witz, denn hier war schon vorher kein Platz mehr frei. Aber immerhin: Das von der Deutschen Bahn versprochene zusätzliche Personal sorgt an den Zugtüren dafür, dass sich die Menschen Tetris-mäßig in die verbleibenden Lücken quetschen.

Eine ältere Dame im T-Shirt erklärt einer anderen in Regenjacke auf Englisch die Vorzüge des Zwiebelprinzips mit Klamotten (man hat sie nicht als Gepäck). Ein Vater raunt dem nächsten mit einem Lächeln am Kinderwagen "Ist scheiße, wa?" zu und kündigt an, das nächste Mal lieber nachts zu fahren. Daneben hüpft ein Mann über einen Koffer Richtung Toilette, "Wie 'ne Gazelle", ruft jemand und eine Frau ergänzt genervt: "Wie betrunken!" Kurz danach weht eine Kräuterlikör-Fahne durch den Gang. Auf dem Rückweg bewegt sich der Mann nicht mehr ganz so galant: "Den Arsch ins Gesicht hauen muss man aber nicht!", ruft die Frau.

Ich mache mich auf in den anderen Teil des Wagens, da bemerke ich einen Mann, auf dessen T-Shirt "Feel the Heat" steht. Da fällt mir auf: Die Klimaanlage tut ihren Job. Zwar wollten Leute dennoch das Fenster öffnen (ging nicht), aber ohne Kühlung sähe es hier drinnen deutlich anders aus.

Draußen spiegelt sich in einem See der blaue Himmel. Alles andere als Sonnenschein wäre angesichts dieser Fahrt auch gemein. 90 der 105 Fahrminuten durfte ich stehen, ehe der Zug pünktlich um 11:57 Uhr in Waren ankommt. Nach einer Pizza Funghi in der Innenstadt und einem Eis an der Müritz ist das aber auch schon wieder vergessen. So tiefenentspannt verpasse ich dann meinen Zug zurück nach Berlin.

Der nächste Regio fährt erst mehr als eineinhalb Stunden später. Zeit für ein vorläufiges Fazit: Wenn am Ziel die Sonne scheint, man dort entspannen und davor auch mal zwei Stunden stehen kann, lohnt sich die strapaziöse Reise. Mit Kindern, Kinderwägen und Fahrrädern steigt das Stresslevel nochmal an. Wer mit mehr Komfort an Wochenenden zu touristischen Orten möchte, bucht sich dann doch lieber ein ICE-Ticket oder steigt ins Auto. Aber vielleicht sorgt genau diese Entscheidung dann auch wieder für leerere Züge.

Bei der Rückfahrt nach Berlin um 15:30 Uhr gab es dann jedenfalls genügend Sitzplätze, die DB erlaubt sich gar eine erste Klasse. Die schien es auf der Hinfahrt nicht gegeben zu haben, aber das ist nur die halbe Wahrheit: Ein Junge döste im Kinderwagen. Und ohne Aufpreis seinen eigenen Sitz mitgebracht zu bekommen und von den Eltern am Platz bedient zu werden – das ist auch abseits der Neun-Euro-Ticket-Saison auf jeden Fall erstklassig.