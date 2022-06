Sexarbeiterinnen fordern am "Internationalen Hurentag" mehr Rechte und weniger Einschränkungen für ihren Beruf. Abgeschafft werden müssten die vorgeschriebenen regelmäßigen Registrierungen und Beratungen der Frauen, Strafverfolgung von Kunden und weitere Sondergesetze für Prostituierte und Bordelle, sagte Stephanie Klee vom Bundesverband Sexuelle Dienstleistung (BSD) am Donnerstag im Berliner Bordell Artemis.

In Berlin bieten minderjährige Jungen sexuelle Dienstleistungen an. Das LKA startet eine Kampagne, um auf die Zwangsprostitution aufmerksam zu machen. Die Arbeit der Ermittler ist nicht einfach. Denn oft sind die Familien der Jungen involviert.

Das Prostitutiertenschutzgesetz diene nach ihrer Ansicht nur der Repression und Kontrolle, nicht dem Schutz. "Es geht ausschließlich darum, die Branche zurückzudrängen", so Klee. "Für keine andere Branche gibt es diese engmaschigen Kontrollen. "Sexarbeiterinnen sollten endlich wie normale Berufstätige behandelt werden. Die Maßnahmen seien nur ein Einstieg in ein künftiges Verbot von Prostitution durch die Hintertür wie in manchen skandinavischen Ländern.

Laut eines Gesetz gegen Zwangsprostitution könne Kunden seit 2021 bestraft werden, wenn sie die Umstände, unter denen die Frau arbeitet, hätten erkennen können. Das sei Klee zufolge für die meisten Kunden kaum möglich.

Gezwungene Prostituierte würden ihre Umstände nicht preisgeben, auch sonst gebe es für Laien kaum Anzeichen. "Das Gesetz nützt nichts gegen Kriminelle, aber verunsichert die Kunden." Am Donnerstag sei daher von zwei Kunden eine Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe eingereicht worden, so Klee. Zudem ist am Samstag in Berlin eine Demonstration von Sexarbeiterinnen zum "Welthurentag" auf dem Ku'damm geplant.