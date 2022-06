Die Zahl der Einwohner in Berlin und Brandenburg ist im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2020 gestiegen. Zum Jahresende 2021 lebten in der Bundeshauptstadt etwa 13.400 Menschen mehr als ein Jahr vorher - insgesamt rund 3,68 Millionen Menschen. In Brandenburg gab es ein Plus von etwa 6.800 Einwohnerinnen und Einwohnern, insgesamt lebten im Bundesland rund 2,54 Millionen Menschen, wie das Statistische Bundesamt am Montag mittelte.

Damit verzeichnete Berlin ein Plus von 0,4 Prozent und hatte in Deutschland gemeinsam mit Schleswig-Holstein die höchsten Zuwächse. In absoluten Zahlen hingegen stieg die Bevölkerungsanzahl in Bayern am stärksten.