Gedenken an den 17. Juni 1953 - Giffey und Woidke erinnern an Volksaufstand in der DDR vor 69 Jahren

Fr 17.06.22 | 10:20 Uhr

Bild: dpa/DB dpa

Mit zahlreichen Gedenkveranstaltungen wird am Freitag in ganz Deutschland an den Volksaufstand in der DDR vor 69 Jahren erinnert. In Berlin findet unter anderem am Mahnmal für die Opfer des 17. Juni 1953 auf dem Friedhof Seestraße eine Gedenkstunde des Bundes statt. Dazu erwartet werden unter anderen Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey und Bundesbauministerin Klara Geywitz (beide SPD), die beide eine Rede halten werden. Giffey wird zuvor gemeinsam mit dem Präsidenten des Berliner Abgeordnetenhauses, Dennis Buchner (SPD), Kränze am Bodendenkmal auf dem Platz des Volksaufstandes am Bundesfinanzministerium niederlegen.

Kranzniederlegung mit Woidke in Potsdam

Eine Kranzniederlegung findet auch in der Potsdamer Gedenkstätte Lindenstraße statt. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke und Oberbürgermeister Mike Schubert (beide SPD) werden erwartet. Woidke soll auch eine Ansprache halten. Rund um den 17. Juni 1953 war es in der DDR zu einem Aufstand gegen das SED-Regime gekommen - etwa eine Million Menschen in rund 700 Städten und Gemeinden gingen auf die Straße. Der Aufstand wurde letztlich mit Hilfe sowjetischer Panzer niedergeschlagen. Schätzungen zufolge starben mehr als 50 Menschen, bis zu 15.000 kamen in Haft. Der Volksaufstand gilt als einer der Grundsteine der friedlichen Proteste 1989.

Giffey würdigt Volksaufstand in der DDR

Giffey hat den Volksaufstand in der DDR schon im Vorfeld als wichtiges Datum der Demokratiebewegung gewürdigt. "Es ist das erste Mal gewesen, dass in den Staaten des Ostblocks eine Freiheitsbewegung die kommunistische Regierung herausgefordert hat", erklärte Giffey am Donnerstag in Berlin. Eine Antwort darauf sei 1961 der Mauerbau gewesen. "Für unsere Zukunft ziehen wir daraus die Lehre, dass Freiheit immer wieder erkämpft werden muss", sagte Giffey. Es seien damals Arbeiterinnen und Arbeiter aus Berlin und Brandenburg gewesen, von denen die Streikbewegung ausging, die am 17. Juni 1953 zum Aufstand gegen das SED-Regime geführt habe. Sie hätten sich gegen sinkende Lebensstandards gewandt und die Freilassung politischer Häftlinge, den Rücktritt der SED-Regierung, freie Wahlen und die Einheit Deutschlands gefordert. "Am Ende war es die brutale Gewalt sowjetischer Panzer, die mitten im Zentrum Berlins die Bewegung blutig niederwalzte", sagte Giffey.