Die Corona-Pandemie hat Spuren in unserem Alltag hinterlassen, wir kaufen mehr online ein, arbeiten häufiger von zu Hause, fahren auf Pop-up-Radwegen durch die Stadt. Auf der re:publica 22 in Berlin haben der Stadtökonom Felix Hartenstein und die Publizistin Friederike Meyer über die Umwälzungen der Pandemiejahre gesprochen und über die Chancen, die sich daraus ergeben.

Felix Hartenstein: Ich würde mir vor allem für kleine Städte in Brandenburg neue Ortszentren wünschen. Die Alteingesessenen erinnern sich oft daran, dass jeder Ort früher mal einen Fleischer, einen Bäcker und ein paar Geschäfte hatte. Das ist alles weg. Heute gibt’s oft nur noch ein großes Einkaufszentrum am Stadtrand und es findet keine Gemeinschaft mehr statt. Die Pandemie hat uns aber deutlich vor Augen geführt, wie wichtig es ist, dass wir Menschen treffen können. Das lässt sich digital nicht ersetzen. Es wäre sinnvoll, da entsprechend umzusteuern.

Friederike Meyer: Also, wenn ich mir mal ein sehr ideales Berlin ausmale, dann wäre die Stadt weiterhin voller Menschen, auf den Straßen gibt es weiterhin große Popup-Radwege und nur halb so viele Autos. In dem Raum, der durch unnötige Parkplätze frei wird, gibt es an Wochenenden regelmäßig Quartiersfeste. Die Menschen entscheiden morgens selbst, wo sie ihre Arbeit verrichten, im Home Office oder im Büro. Das Tempelhofer Feld ist weiter unbebaut und wir haben die Spree als öffentlichen Raum entdeckt. Aber da ist schon sehr viel Wunschdenken dabei.

Felix Hartenstein: Wir haben während der Pandemie tatsächlich eine Landflucht beobachtet, Leute aus der Stadt suchen im Umland ein Rückzugsort, den sie in Berlin nicht bekommen. Das kann zu einer Belebung führen. Aber damit es wieder Treffpunkte im Ortskern gibt, müsste man die Geschäfte und Gastro praktisch in einer Ortsmitte zusammenschieben und ganz viele verschiedene Gründe erzeugen, damit Leute hinfahren und einen Ort haben, an dem sie sich treffen.

Felix Hartenstein ist Stadtökonom. 2018 hat er das "Institut für Wirtschaft und Stadt" mitgegründet, das sich mit Themen der Wirtschaftsurbanistik auseinandersetzt. Seit 2019 arbeitet er an der TU Dresden in einem Forschungsprojekt zur kommunalen Umsetzbarkeit von Smart-City-Ansätzen.

Wie läuft die Mobilitätswende in anderen Ländern, hinken wir in Berlin und Brandenburg der Entwicklung hinterher?

Felix Hartenstein: In manchen Ländern ist man deutlich weiter. Ich habe lange in den Niederlanden gelebt, da wurde schon in den 70ern angefangen, den Straßenraum radikal umzugestalten. Es gibt in Groningen eine Neubausiedlung, die der Frankfurter Allee in Berlin-Friedrichshain gar nicht so unähnlich ist. Das sind riesige Wohnblöcke, früher gab es dort eine vierspurige Straße dazwischen. Das hat man radikal eingedampft auf eine Spur in jede Richtung. Der Rest ist einfach zum Park geworden, mit Wäldchen, Spielplätzen, Radwegen.

Aber unser Verkehrssystem ist so, dass es das Auto bevorzugt. Jetzt gibt es zwar ein Neun-Euro-Ticket, aber eben auch den Tankrabatt. Statt solchen absurden Maßnahmen sollte ein günstiges ÖPNV-Ticket verstetigt werden. Das System würde wahrscheinlich angenommen werden und funktionieren. Meine Hoffnung ist, dass das Neun-Euro-Ticket so gut angenommen wird, dass mehr in den Ausbau des ÖPNV investiert wird.