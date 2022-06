Mit Blick auf den kommenden Herbst hat der Virologe und Epidemiologe Klaus Stöhr einen Stufenplan zur Vorbereitung auf eine mögliche neue Coronawelle gefordert. Es reiche nicht, lediglich genügend Impfstoff bereitzustellen, sagte er am Samstag in der rbb24 Abendschau.

Zurzeit spielt Corona nur noch eine kleine Rolle - aber: Was wird im Herbst sein? Club-Betreiber in Berlin und Brandenburg machen sich große Sorgen über erneute Schließungen. Am Donnerstag berieten sie gemeinsam mit Politik und Wissenschaft über mögliche Strategien. Von Hendrik Schröder

Stöhr geht nicht davon aus, dass es im Herbst annähernd so dramatisch werden wird wie in den vergangenen Jahren. Die Immunisierungsrate sei hoch, viele Menschen hätten schon eine natürliche Immunität und die Intensivstationen in den Krankenhäusern seien vorbereitet.

Stöhr sagte, auch in Deutschland werde es mehr Fälle durch die neue Virusvariante Omikron BA.5 geben, so wie zur Zeit unter anderem in Portugal. Aber die Fälle seien in der Regel asymptomatisch und relativ leicht. Mit einer Impfung der Über-60-Jährigen komme man gut durch. Es müsse zu keinem neuen Lockdown kommen.